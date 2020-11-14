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スーパーフォーミュラ / 第4戦：オートポリス / フリー走行レポート

スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス｜フリー走行タイム結果

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スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス｜フリー走行タイム結果

2020年の全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦のフリー走行がオートポリスで行なわれ、福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がトップタイムを記録した。

　全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦オートポリスのフリー走行が行なわれ、 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がトップタイムを記録した。2番手には平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）が入った。

【スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス：フリー走行タイム結果】
1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'24''450
2. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'24''612
3. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1'24''645
4. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING） 1'24''874
5. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'24''879
6. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'24''890
7. サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1'25''001
8. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'25''035
9. 松下信治（Buzz Racing with B-Max） 1'25''111
10. 山下健太（KONDO RACING） 1'25''151
11. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1'25''275
12. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1'25''322
13. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'25''678
14. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1'25''719
15. シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max） 1'25''764
16. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'25''846
17. 中山雄一（carrozzeria Team KCMG） 1'26''155
18. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1'26''691
19. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'27''242
20. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'28''132

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