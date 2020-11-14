全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦オートポリスのフリー走行が行なわれ、 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がトップタイムを記録した。2番手には平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）が入った。

【スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス：フリー走行タイム結果】

1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'24''450

2. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'24''612

3. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1'24''645

4. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING） 1'24''874

5. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'24''879

6. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'24''890

7. サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1'25''001

8. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'25''035

9. 松下信治（Buzz Racing with B-Max） 1'25''111

10. 山下健太（KONDO RACING） 1'25''151

11. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1'25''275

12. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1'25''322

13. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'25''678

14. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1'25''719

15. シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max） 1'25''764

16. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'25''846

17. 中山雄一（carrozzeria Team KCMG） 1'26''155

18. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1'26''691

19. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'27''242

20. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'28''132