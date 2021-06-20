スーパーフォーミュラ第4戦SUGO：日曜フリー走行は大湯都史樹がトップタイムを記録

スポーツランドSUGOで行なわれている2021年スーパーフォーミュラ第4戦は決勝日を迎え、午前9時より30分間のフリー走行が行なわれた。トップタイムを記録したのは大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）だった。

走行初日はウエットコンディションとなった今大会だが、決勝日の天候は曇り。ピットロードを中心に、完全には路面が乾ききっていない部分も若干見られる……そんな状況だ。

セッション開始と共に各車ピットアウトしていくと、10分が過ぎた頃には山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）が1分8秒台、1分7秒台にタイムを上げていき、タイムシートの最上段に。2番手以下には福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）、大湯らが続いた。

残り5分という頃には平川亮の代役として参戦している高星明誠（carenex TEAM IMPUL）がトップに立つ場面もあったが、終了間際には大湯がそれを上回る1分06秒749というタイムを記録。今週末初めてのドライセッションをトップで終え、同日13時30分からの決勝レースに弾みをつけた。雨の予選でポールポジションを獲得した関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）は12番手。全19台が1秒差以内にいるという僅差のセッションだった。

【スーパーフォーミュラ第4戦SUGO：日曜フリー走行タイム結果】

1. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'06.749

2. 高星明誠（carenex TEAM IMPUL）1'07.093

3. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'07.142

4. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'07.144

5. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'07.145

6. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'07.152

7. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'07.233

8. 山下健太（KONDO RACING）1'07.238

9. 松下信治（B-Max Racing Team）1'07.243

10. 塚越広大（ThreeBond Drago CORSE）1'07.308

11. 小高一斗（KCMG）1'07.374

12. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'07.386

13. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'07.433

14. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）1'07.526

15. 国本雄資（KCMG）1'07.540

16. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'07.570

17. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'07.609

18. 中山雄一（KONDO RACING）1'07.630

19. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）1'07.741