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/ スーパーフォーミュラ第4戦SUGO：ウエットの土曜フリー走行はコースオフ続出。福住仁嶺がトップタイム
スーパーフォーミュラ / 第4戦：SUGO ニュース

スーパーフォーミュラ第4戦SUGO予選速報：関口雄飛がポールポジション獲得！

スーパーフォーミュラ第4戦SUGOの予選でポールポジションを獲得したのは、関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）だった。

スーパーフォーミュラ第4戦SUGO予選速報：関口雄飛がポールポジション獲得！

【スーパーフォーミュラ第4戦SUGO：公式予選タイム結果】

1. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'19.231
2. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'19.274
3. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'19.445
4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'19.799
5. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'19.828
6. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'20.371
7. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'20.485
8. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）1'21.232
--以下Q2で敗退--
9. 山下健太（KONDO RACING）1'21.109
10. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'21.408
11. 小高一斗（KCMG）1'21.128
12. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'21.236
13. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）
14. 松下信治（B-Max Racing Team）
--以下Q1で敗退--
15. 高星明誠（carenex TEAM IMPUL）1'21.365
16. 塚越広大（ThreeBond Drago CORSE）1'21.472
17. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）1'21.682
18. 国本雄資（KCMG）1'21.587
19. 中山雄一（KONDO RACING）1'22.205

 

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