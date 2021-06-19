スーパーフォーミュラ第4戦SUGO予選速報：関口雄飛がポールポジション獲得！

【スーパーフォーミュラ第4戦SUGO：公式予選タイム結果】

1. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'19.231

2. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'19.274

3. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'19.445

4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'19.799

5. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'19.828

6. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'20.371

7. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'20.485

8. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）1'21.232

--以下Q2で敗退--

9. 山下健太（KONDO RACING）1'21.109

10. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'21.408

11. 小高一斗（KCMG）1'21.128

12. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'21.236

13. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）

14. 松下信治（B-Max Racing Team）

--以下Q1で敗退--

15. 高星明誠（carenex TEAM IMPUL）1'21.365

16. 塚越広大（ThreeBond Drago CORSE）1'21.472

17. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）1'21.682

18. 国本雄資（KCMG）1'21.587

19. 中山雄一（KONDO RACING）1'22.205