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スーパーフォーミュラ / Rd2 鈴鹿 / 速報ニュース

【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜予選タイム結果

2021年スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿の公式予選が行なわれ、福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がポールポジションを獲得した。

【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜予選タイム結果

【スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：予選タイム結果】

1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'36.449
2. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'36.645
3. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'36.673
4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL） 1'36.749
5. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'36.810
6. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'36.919
7. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1'37.078
8. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'37.350
--以下Q2で敗退--
9. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'37.310
10. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'37.426
11. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1'37.502
12. 松下信治（B-Max Racing Team） 1'37.594
13. 国本雄資（KCMG） 1'37.736
14. 山下健太（KONDO RACING） 1'37.849
--以下Q1で敗退--
15. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING） 1'38.267
16. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1'38.456
17. 小高一斗（KCMG） 1'38.429
18. 中山雄一（KONDO RACING） 1'38.674
19. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'39.189

 

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