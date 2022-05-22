日曜フリー走行は大湯都史樹がトップタイム｜スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス

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オートポリスで行なわれている2022年スーパーフォーミュラ第4戦。日曜午前のフリー走行では、大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）がトップタイムをマークした。

曇り空の下で行なわれた土曜のフリー走行とは対照的に、日曜フリー走行は雲ひとつない快晴の下で定刻通り10時10分にスタートした。気温は17℃、路面温度は31℃。開始直後には、TEAM GOHの2台がピットレーンでストールしてしまい、レーン上が渋滞するというハプニングもあった。それから程なくして、坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）がスローダウンし、ジェットコースターストレートを下った先でストップしたため赤旗中断となったが、その後は淡々とセッションが進んでいき、各車連続周回をこなしていった。

トップタイムは大湯の1分28秒735。大湯はフリー走行のクラッシュによりエンジン交換しており、ペナルティにより最後方からのスタートとなる見込み。追い上げなるか、目が離せない。2番手にはサッシャ・フェネストラズ、3番手には山下健太のKONDO RACNG勢が続いた。ポールシッターの野尻智紀（TEAM MUGEN）は1分30秒017で12番手だった。

【スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス：日曜フリー走行結果】

1. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'28.735

2. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'29.057

3. 山下健太（KONDO RACING）1'29.137

4. 松下信治（B-Max Racing Team）1'29.472

5. 小林可夢偉（KCMG）1'29.571

6. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'29.799

7. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'29.804

8. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'29.817

9. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'29.958

10. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'29.993

11. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'30.004

12. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'30.017

13. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'30.172

14. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'30.240

15. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'30.443

16. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'30.502

17. 国本雄資（KCMG）1'30.649

18. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'30.762

19. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'31.070

20. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'31.094

21. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）