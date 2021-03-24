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スーパーフォーミュラ / 富士公式合同テスト / 速報ニュース

【スーパーフォーミュラ】富士合同テスト｜セッション4タイム結果

2021年スーパーフォーミュラ第2回公式合同テストのセッション4が富士スピードウェイで行なわれ、carenex TEAM IMPULの平川亮がトップタイムをマークした。

【スーパーフォーミュラ】富士合同テスト｜セッション4タイム結果

【スーパーフォーミュラ富士公式合同テスト｜セッション4タイム結果】

1. 平川亮（carenex TEAM IMPUL） 1'22.148
2. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'22.164
3. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'22.269
4. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1'22.333
5. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.390
6. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1'22.509
7. 野尻智紀（MUGEN） 1'22.578
8. 山下健太（KONDO RACING） 1'22.585
9. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING） 1'22.786
10. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'22.795
11. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1'22.808
12. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'22.893
13. 小高一斗（KCMG） 1'22.893
14. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'22.913
15. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.916
16. 国本雄資（KCMG） 1'23.020
17. 中山雄一（KONDO RACING） 1'23.327
18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'23.737

 

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シリーズ スーパーフォーミュラ
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