【スーパーフォーミュラ富士公式合同テスト｜セッション4タイム結果】

1. 平川亮（carenex TEAM IMPUL） 1'22.148

2. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'22.164

3. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'22.269

4. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1'22.333

5. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.390

6. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1'22.509

7. 野尻智紀（MUGEN） 1'22.578

8. 山下健太（KONDO RACING） 1'22.585

9. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING） 1'22.786

10. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'22.795

11. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1'22.808

12. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'22.893

13. 小高一斗（KCMG） 1'22.893

14. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'22.913

15. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.916

16. 国本雄資（KCMG） 1'23.020

17. 中山雄一（KONDO RACING） 1'23.327

18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'23.737