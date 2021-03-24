【スーパーフォーミュラ】富士合同テスト｜セッション3タイム結果
2021年スーパーフォーミュラ第2回公式合同テストのセッション3が富士スピードウェイで行なわれ、DOCOMO TEAM DANDELION RACINGの福住仁嶺がトップタイムをマークした。
【スーパーフォーミュラ富士公式合同テスト｜セッション3タイム結果】
1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21.687
2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.109
3. 野尻智紀（MUGEN）1'22.205
4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL） 1'22.254
5. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1'22.390
6. 小高一斗（KCMG） 1'22.437
7. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'22.457
8. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1'22.489
9. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.686
10. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'22.731
11. 中山雄一（KONDO RACING） 1'22.820
12. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'22.918
13. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1'22.946
14. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING） 1'23.028
15. 山下健太（KONDO RACING） 1'23.045
16. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'23.233
17. 国本雄資（KCMG） 1'23.550
18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'23.609
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