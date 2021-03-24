【スーパーフォーミュラ富士公式合同テスト｜セッション3タイム結果】

1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21.687

2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.109

3. 野尻智紀（MUGEN）1'22.205

4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL） 1'22.254

5. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1'22.390

6. 小高一斗（KCMG） 1'22.437

7. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'22.457

8. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1'22.489

9. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.686

10. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'22.731

11. 中山雄一（KONDO RACING） 1'22.820

12. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'22.918

13. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1'22.946

14. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING） 1'23.028

15. 山下健太（KONDO RACING） 1'23.045

16. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'23.233

17. 国本雄資（KCMG） 1'23.550

18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'23.609