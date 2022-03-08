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スーパーフォーミュラ / 鈴鹿合同テスト ニュース

スーパーフォーミュラ鈴鹿合同テスト：セッション3タイム結果

鈴鹿サーキットで開幕したスーパーフォーミュラの合同テスト。2日目午前のセッション3でトップタイムを記録したのは坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）だった。

スーパーフォーミュラ鈴鹿合同テスト：セッション3タイム結果
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【スーパーフォーミュラ鈴鹿合同テスト：セッション3タイム結果】

1. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'35.769
2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'35.938
3. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'36.046
4. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36.305
5. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.342
6. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'36.388
7. 山下健太（KONDO RACING）1'36.474
8. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'36.500
9. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.517
10. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'36.604
11. 国本雄資（KCMG）1'36.704
12. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'36.709
13. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.900
14. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'36.925
15. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'37.097
16. 小林可夢偉（KCMG）1'37.104
17. 松下信治（B-Max Racing Team）1'37.301
18. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'37.316
19. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'37.344
20. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'37.946
21. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'38.863

 
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