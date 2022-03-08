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【スーパーフォーミュラ鈴鹿合同テスト：セッション3タイム結果】

1. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'35.769

2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'35.938

3. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'36.046

4. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36.305

5. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.342

6. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'36.388

7. 山下健太（KONDO RACING）1'36.474

8. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'36.500

9. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.517

10. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'36.604

11. 国本雄資（KCMG）1'36.704

12. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'36.709

13. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.900

14. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'36.925

15. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'37.097

16. 小林可夢偉（KCMG）1'37.104

17. 松下信治（B-Max Racing Team）1'37.301

18. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'37.316

19. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'37.344

20. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'37.946

21. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'38.863