au TOM'S最速、KeePer、NISMOが僅差で続く。マッハ号はクラッシュ｜スーパーGT富士公式テスト：2日目午前タイム結果
富士スピードウェイで行なわれているスーパーGTの公式テスト。2日目午前のセッションでは、36号車au TOM'S GR Supraがトップタイムをマークした。また終盤には、5号車マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号がヘアピンでクラッシュしてリヤセクションにダメージを負った。
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT富士公式テスト：2日目午前タイム結果
GT500
1. #36 au TOM'S GR Supra 1:28.291
2. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:28.302
3. #23 MOTUL Niterra Z 1:28.368
4. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:28.408
5. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:28.499
6. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:28.553
7. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:28.588
8. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:28.617
9. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:28.660
10. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:28.691
11. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:28.704
12. #37 Deloitte TOM'S GR Supra 1:28.905
13. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:29.039
14. #24 リアライズコーポレーション Z 1:29.323
GT300
1. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:36.509
2. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:36.596
3. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:36.614
4. #777 D'station Vantage GT3 1:36.710
5. #31 apr LC500h GT 1:36.737
6. #52 Green Brave GR Supra GT 1:36.753
7. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:36.783
8. #11 GAINER TANAX Z 1:36.847
9. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:36.874
10. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:36.936
11. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:37.018
12. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:37.133
13. #48 NILZZ Racing 1:37.142
14. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:37.161
15. #96 K-tunes RC F GT3 1:37.171
16. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:37.296
17. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:37.362
18. #65 LEON PYRAMID AMG 1:37.398
19. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:37.454
20. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:37.576
21. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:37.748
22. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:37.755
23. #30 apr GR86 GT 1:37.934
24. #87 JLOC Lamborghini GT3 1:38.036
25. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:38.593
26. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:38.664
27. #22 アールキューズ AMG GT3 1:38.770
28. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:43.298
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