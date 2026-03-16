プレリュードがついにトップタイムを記録。16号車ARTAが一番時計｜スーパーGT富士公式テスト：2日目午後＆2日間総合タイム結果
富士スピードウェイで行なわれているスーパーGTの公式テスト。2日目午後のセッションでは、16号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTがトップタイムをマークした。
#16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT富士公式テスト：2日目午後タイム結果
GT500
1. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:27.904
2. #36 au TOM'S GR Supra 1:28.110
3. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:28.415
4. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:28.446
5. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:28.477
6. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:28.498
7. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:28.561
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:28.602
9. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:28.694
10. #37 Deloitte TOM'S GR Supra 1:28.735
11. #24 リアライズコーポレーション Z 1:28.744
12. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:28.941
13. #23 MOTUL Niterra Z 1:29.042
14. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:29.182
GT300
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:35.806
2. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:36.157
3. #11 GAINER TANAX Z 1:36.198
4. #30 apr GR86 GT 1:36.453
5. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:36.467
6. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:36.713
7. #65 LEON PYRAMID AMG 1:36.828
8. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:36.858
9. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:36.869
10. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:36.967
11. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:37.022
12. #52 Green Brave GR Supra GT 1:37.140
13. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:37.169
14. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:37.176
15. #96 K-tunes RC F GT3 1:37.200
16. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:37.224
17. #31 apr LC500h GT 1:37.291
18. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:37.339
19. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:37.363
20. #48 NILZZ Racing 1:37.424
21. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:37.525
22. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:37.526
23. #22 アールキューズ AMG GT3 1:37.588
24. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:37.656
25. #87 JLOC Lamborghini GT3 1:37.831
26. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:37.974
27. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:38.005
28. #777 D'station Vantage GT3 1:38.011
スーパーGT富士公式テスト：2日間総合タイム結果
GT500
1. #36 au TOM'S GR Supra 1:27.500
2. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:27.697
3. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:27.762
4. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:27.821
5. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:27.893
6. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:28.054
7. #23 MOTUL Niterra Z 1:28.074
8. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:28.166
9. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:28.188
10. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:28.251
11. #24 リアライズコーポレーション Z 1:28.256
12. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:28.477
13. #37 Deloitte TOM'S GR Supra 1:28.735
14. ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:28.941
GT300
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:35.806
2. HYPER WATER INGING GR86 GT 1:36.157
3. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:36.190
4. #11 GAINER TANAX Z 1:36.198
5. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:36.344
6. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:36.364
7. #30 apr GR86 GT 1:36.385
8. #777 D'station Vantage GT3 1:36.448
9. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:36.509
10. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:36.542
11. #48 NILZZ Racing 1:36.574
12. #65 LEON PYRAMID AMG 1:36.581
13. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:36.627
14. #31 apr LC500h GT 1:36.652
15. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:36.713
16. #52 Green Brave GR Supra GT 1:36.753
17. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:36.819
18. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:36.843
19. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:36.858
20. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:36.738
21. #96 K-tunes RC F GT3 1:37.171
22. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:37.176
23. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:37.320
24. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:37.331
25. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:37.339
26. #87 JLOC Lamborghini GT3 1:37.528
27. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:37.734
28. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:37.974
29. #22 アールキューズ AMG GT3 1:37.588
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