スーパーGT富士合同テスト：セッション2タイム結果
富士スピードウェイで開幕したスーパーGTの合同テスト。初日午後のセッション2でトップタイムを記録したのは#3 CRAFTSPORTS MOTUL Zだった。
【GT500クラス】
1. #3 CRAFTSPORTS MOTUL Z 1'37.628
2. #23 MOTUL AUTECH Z 1'37.768
3. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'38.788
4. #8 ARTA NSX-GT 1'39.073
5. #100 STANLEY NSX-GT 1'39.465
6. #17 Astemo NSX-GT 1'40.260
7. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'40.298
8. #36 au TOM'S GR Supra 1'40.370
9. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'40.606
10. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'40.740
11. #64 Modulo NSX-GT 1'40.755
12. #12 カルソニック IMPUL Z 1'41.859
13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'41.938
14. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'41.965
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 1'42.320
【GT300クラス】
1. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'46.308
2. #7 Studie BMW M4 1'46.312
3. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'46.365
4. #55 ARTA NSX GT3 1'46.477
5. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'47.339
6. #34 BUSOU raffinee GT-R 1'47.420
7. #10 TANAX GAINER GT-R 1'47.505
8. #11 GAINER TANAX GT-R 1'47.781
9. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1'47.944
10. #30 apr GR86 GT 1'47.971
11. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'48.216
12. #31 apr GR SPORT PRIUS GT 1'48.260
13. #9 PACIFIC hololive NAC Ferrari 1'48.423
14. #87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 1'48.439
15. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'48.442
16. #20 シェイドレーシング GR86 GT 1'48.540
17. #2 muta Racing GR86 GT 1'48.832
18. #96 K-tunes RC F GT3 1'49.104
19. #65 LEON PYRAMID AMG 1'49.174
20. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'51.580
21. #22 アールキューズ AMG GT3 1'52.062
22. #50 Arnage MC86 1'55.495
23. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1'56.971
24. #88 weibo Primes ランボルギーニ GT3 1'57.444
25. #25 HOPPY Schatz GR Supra 1'57.444
26. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'58.460
27. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT