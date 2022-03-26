スーパーGT富士合同テスト：セッション1タイム結果
富士スピードウェイで開幕したスーパーGTの合同テスト。初日午前のセッション1でトップタイムを記録したのは#36 au TOM'S GR Supraだった。
【GT500クラス】
1. #36 au TOM'S GR Supra 1'27.942
2. #23 MOTUL AUTECH Z 1'28.139
3. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'28.263
4. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'28.450
5. #3 CRAFTSPORTS MOTUL Z 1'28.466
6. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 1'28.608
7. #17 Astemo NSX-GT 1'28.647
8. #100 STANLEY NSX-GT 1'28.648
9. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'28.654
10. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'28.718
11. #8 ARTA NSX-GT 1'29.039
12. #12 カルソニック IMPUL Z 1'29.083
13. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'29.110
14. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'29.128
15. #64 Modulo NSX-GT 1'29.323
【GT300クラス】
1. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'36.230
2. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'36.611
3. #88 weibo Primes ランボルギーニ GT3 1'36.684
4. #87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 1'36.696
5. #65 LEON PYRAMID AMG 1'36.940
6. #2 muta Racing GR86 GT 1'37.027
7. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'37.204
8. #96 K-tunes RC F GT3 1'37.319
9. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1'37.328
10. #50 Arnage MC86 1'37.381
11. #30 apr GR86 GT 1'37.390
12. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'37.414
13. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'37.422
14. #9 PACIFIC hololive NAC Ferrari 1'37.429
15. #55 ARTA NSX GT3 1'37.539
16. #34 BUSOU raffinee GT-R 1'37.610
17. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'37.652
18. #10 TANAX GAINER GT-R 1'37.741
19. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1'37.877
20. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'37.900
21. #11 GAINER TANAX GT-R 1'38.070
22. #7 Studie BMW M4 1'38.098
23. #20 シェイドレーシング GR86 GT 1'38.325
24. #31 apr GR SPORT PRIUS GT 1'38.525
25. #22 アールキューズ AMG GT3 1'39.869
26. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'40.266
27. #25 HOPPY Schatz GR Supra 1'41.033