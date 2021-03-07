【スーパーGT】岡山公式テスト｜セッション3タイム結果
3月7日に岡山国際サーキットで行なわれた2021年スーパーGT公式テストのセッション3。GT500クラスは39号車DENSO KOBELCO SARD GR Supra（ヘイキ・コバライネン／中山雄一）、GT300クラスは#87号車グランシード ランボルギーニ GT3（松浦孝亮／坂口夏月）がトップタイムを記録した。
【GT500クラス】
1. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'18.181
2. #1 STANLEY NSX-GT 1'18.277
3. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'18.353
4. #36 au TOM'S GR Supra 1'18.473
5. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'18.592
6. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'18.604
7. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'18.698
8. #17 Astemo NSX-GT 1'18.701
9. #64 Modulo NSX-GT 1'18.831
10. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'18.952
11. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'18.978
12. #8 ARTA NSX-GT 1'18.993
13. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'19.201
14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'19.506
15. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'21.059
【GT300クラス】
1. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'26.138
2. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'26.190
3. #65 LEON PYRAMID AMG 1'26.371
4. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'26.488
5. #96 K-tunes RC F GT3 1'26.505
6. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'26.563
7. #55 ARTA NSX GT3 1'26.670
8. #2 muta Racing Lotus MC 1'26.670
9. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'26.843
10. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'26.960
11. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'26.969
12. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'27.011
13. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'27.107
14. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'27.124
15. #35 arto RC F GT3 1'27.142
16. #34 Yogibo NSX GT3 1'27.148
17. #7 Studie PLUS BMW 1'27.202
18. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'27.336
19. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'27.456
20. #11 GAINER TANAX GT-R 1'27.496
21. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'27.566
22. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'27.589
23. #25 HOPPY Porsche 1'27.598
24. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'27.710
25. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'27.758
26. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'28.380
27. #50 Arnage AMG GT3 1'29.111
28. #22 アールキューズ AMG GT3 2'09.603
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