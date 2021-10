コロナ禍の影響で2年ぶりの開催となるF1アメリカGPでは、先日シーズンが開幕し、75周年を迎えたアメリカのバスケットボールリーグ、NBAとコラボした企画が実施される。

この企画の一環として、NBAの全30チームをイメージしたカラーリングをF1マシン画像が公開される。既にイースタン・カンファレンスのセントラル・ディビジョン、ウエスタン・カンファレンスのパシフィック・ディビジョンの計10チームの画像は既に公開されており、昨季のチャンピオンチームであるミルウォーキー・バックスや、人気球団であるシカゴ・ブルズ、ロサンゼルス・レイカーズ、ゴールデンステート・ウォリアーズなどをイメージしたマシンを見ることができる。

F1 with a livery for the NBA’s 75th Anniversary season

Photo by: Formula 1