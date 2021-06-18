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/ F1フランスFP1：メルセデス復調か、ボッタス首位。フェルスタッペン3番手、角田裕毅は10番手 / 【F1動画】第7戦フランスGPフリー走行2回目ハイライト
F1 / フランスGP ニュース

F1フランスFP2速報：フェルスタッペンが首位、僅差でボッタス続く。角田裕毅は13番手

F1フランスGPのフリー走行2回目をトップタイムで終えたのは、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンだった。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は、13番手だった。

F1フランスFP2速報：フェルスタッペンが首位、僅差でボッタス続く。角田裕毅は13番手

　F1第7戦フランスGPのフリー走行2回目がポール・リカール・サーキットで行なわれ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマーク。タイムは1分32秒872だった。

　0.008秒差の2番手はメルセデスのバルテリ・ボッタス。0.253秒差の3番手にはルイス・ハミルトンがつけた。

　中団勢は大接戦状態。アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは7番手、前戦ウイナーのセルジオ・ペレス（レッドブル）は12番手。角田裕毅（アルファタウリ）は13番手となっている。

 
 

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順位 ドライバー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Netherlands マックス フェルスタッペン 21 1'32.872     226.453
2 Finland バルテリ ボッタス 27 1'32.880 0.008 0.008 226.434
3 United Kingdom ルイス ハミルトン 23 1'33.125 0.253 0.245 225.838
4 Spain フェルナンド アロンソ 25 1'33.340 0.468 0.215 225.318
5 Monaco シャルル ルクレール 23 1'33.550 0.678 0.210 224.812
6 France エステバン オコン 23 1'33.685 0.813 0.135 224.488
7 France ピエール ガスリー 25 1'33.696 0.824 0.011 224.462
8 Spain カルロス サインツ Jr. 24 1'33.698 0.826 0.002 224.457
9 Finland キミ ライコネン 26 1'33.786 0.914 0.088 224.246
10 United Kingdom ランド ノリス 24 1'33.822 0.950 0.036 224.160
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