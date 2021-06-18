F1 / フランスGP ニュース
F1フランスFP2速報：フェルスタッペンが首位、僅差でボッタス続く。角田裕毅は13番手
F1フランスGPのフリー走行2回目をトップタイムで終えたのは、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンだった。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は、13番手だった。
F1第7戦フランスGPのフリー走行2回目がポール・リカール・サーキットで行なわれ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマーク。タイムは1分32秒872だった。
0.008秒差の2番手はメルセデスのバルテリ・ボッタス。0.253秒差の3番手にはルイス・ハミルトンがつけた。
中団勢は大接戦状態。アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは7番手、前戦ウイナーのセルジオ・ペレス（レッドブル）は12番手。角田裕毅（アルファタウリ）は13番手となっている。
Read Also:
|順位
|ドライバー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|マックス フェルスタッペン
|21
|1'32.872
|226.453
|2
|バルテリ ボッタス
|27
|1'32.880
|0.008
|0.008
|226.434
|3
|ルイス ハミルトン
|23
|1'33.125
|0.253
|0.245
|225.838
|4
|フェルナンド アロンソ
|25
|1'33.340
|0.468
|0.215
|225.318
|5
|シャルル ルクレール
|23
|1'33.550
|0.678
|0.210
|224.812
|6
|エステバン オコン
|23
|1'33.685
|0.813
|0.135
|224.488
|7
|ピエール ガスリー
|25
|1'33.696
|0.824
|0.011
|224.462
|8
|カルロス サインツ Jr.
|24
|1'33.698
|0.826
|0.002
|224.457
|9
|キミ ライコネン
|26
|1'33.786
|0.914
|0.088
|224.246
|10
|ランド ノリス
|24
|1'33.822
|0.950
|0.036
|224.160
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