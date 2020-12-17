1. FIA-F4フル参戦開始。16歳で鮮烈デビュー飾る（2017年）

角田裕毅（SRS／コチラレーシング） 1 / 5 角田裕毅（SRS／コチラレーシング） 2 / 5 写真：: Uncredited 笹原右京と角田裕毅 3 / 5 角田裕毅（SRS／コチラレーシング） 4 / 5 トップ争いをする角田裕毅と笹原右京 5 / 5

2016年に鈴鹿サーキットレーシングスクールのフォーミュラ部門『SRS-Formula（SRS-F）』を卒業した角田は、2017年からSRS-F同期生の笹原右京、大湯都史樹らと共に日本のFIA F4選手権へと参戦した。角田は開幕の岡山ラウンドで16歳ながらいきなり優勝を飾ると、その後もヨーロッパでの経験豊富な笹原、SRS-F主席卒業の大湯と激しい争いを繰り広げ、最終的に宮田莉朋、笹原に次ぐランキング3位でシーズンを終えた。

2. FIA F4で王座に。レッドブルに認められヨーロッパ行きの切符勝ち取る（2018年）

角田裕毅（HFDP／SRS／コチラレーシング） 1 / 10 写真：: 吉田知弘 角田裕毅（HFDP／SRS／コチラレーシング） 2 / 10 写真：: Motorsport.com / Japan 角田裕毅（HFDP／SRS／コチラレーシング） 3 / 10 写真：: 吉田知弘 角田裕毅（HFDP／SRS／コチラレーシング） 4 / 10 写真：: Jun Goto 角田裕毅（HFDP／SRS／コチラレーシング） 5 / 10 写真：: 吉田知弘 角田裕毅 6 / 10 写真：: GP3 Series Media Service 角田裕毅 7 / 10 写真：: GP3 Series Media Service 角田裕毅 8 / 10 写真：: GP3 Series Media Service 角田裕毅 9 / 10 写真：: GP3 Series Media Service 角田裕毅 10 / 10 写真：: GP3 Series Media Service

2018年も引き続き角田はFIA F4に参戦。HFDP／SRS／コチラレーシングからエントリーした。角田は開幕から6戦連続ポールポジション、第2戦から5連勝を飾るなど圧倒的なパフォーマンスを披露。最終的にホンダ育成のライバルである名取鉄平を14点差で退けチャンピオンに輝いた。そして秋にはレッドブル主催のF3テストに参加し、高い評価を得た。これが翌シーズンからの渡欧に繋がることになる。

3. ヨーロッパでの挑戦がスタート。戦闘力の劣るチームで孤軍奮闘（2019年）

角田裕毅（イェンツァー） 1 / 9 写真：: Joe Portlock / Motorsport Images 角田裕毅（イェンツァー） 2 / 9 写真：: FIA F3 角田裕毅（イェンツァー）と名取鉄平（カーリン） 3 / 9 写真：: FIA F3 角田裕毅（イェンツァー） 4 / 9 写真：: Joe Portlock / Motorsport Images 角田裕毅（イェンツァー） 5 / 9 写真：: Joe Portlock / Motorsport Images 角田裕毅（イェンツァー） 6 / 9 写真：: Joe Portlock / Motorsport Images 角田裕毅（イェンツァー） 7 / 9 写真：: Joe Portlock / Motorsport Images 角田裕毅（イェンツァー） 8 / 9 写真：: FIA F3 角田裕毅（イェンツァー） 9 / 9 写真：: Joe Portlock / Motorsport Images

レッドブルの首脳陣からその才能を認められた角田は、2019年からレッドブル・ジュニアチームの一員としてFIA F3への参戦をスタートした。ホンダ、そしてレッドブルの期待がかかる角田の所属チームはイェンツァー。トップチームほどの戦闘力は持ち合わせていなかったが、それでも角田は優勝1回、表彰台3回を記録し、チームの全ポイントを稼ぐ奮闘ぶりを見せランキング9位となった。

4. F1直下のカテゴリーで大暴れ。文句なしの成績でF1昇格の条件満たす（2020年）

角田裕毅（カーリン） 1 / 10 写真：: Mark Sutton / Motorsport Images 角田裕毅（カーリン） 2 / 10 写真：: Mark Sutton / Motorsport Images 角田裕毅（カーリン） 3 / 10 写真：: Formula Motorsport Ltd 角田裕毅（カーリン） 4 / 10 写真：: Andy Hone / Motorsport Images 角田裕毅（カーリン） 5 / 10 写真：: Mark Sutton / Motorsport Images 角田裕毅（カーリン） 6 / 10 写真：: Mark Sutton / Motorsport Images 角田裕毅（カーリン） 7 / 10 写真：: Mark Sutton / Motorsport Images 角田裕毅（カーリン） 8 / 10 写真：: Andy Hone / Motorsport Images 角田裕毅（カーリン） 9 / 10 写真：: Mark Sutton / Motorsport Images 角田裕毅（カーリン） 10 / 10 写真：: Zak Mauger / Motorsport Images

F3で光る速さを見せた角田は同カテゴリーを1年で卒業し、2020年はカーリンからFIA F2に参戦することとなった。前年のF3がランキング9位だったということもあり、シーズン開幕前は彼をタイトル候補に挙げる者はほとんどいなかった。

しかし角田は第2戦シュピールベルクの予選で早くもポールポジションを獲得してみせると、第5戦シルバーストンのレース2で初優勝。その後も予選での速さ、決勝でのタイヤマネジメント力などその才能を遺憾無く発揮し、最終的に3勝・4PPでルーキー最上位のランキング3位となった。これにより角田は、F1昇格に必要なスーパーライセンスの発給条件を一発クリア。F1への道が大きく開けた。

5. 充実のF1テストを経て、2021年からのレギュラー参戦が決定！（2020年）

角田裕毅 1 / 15 写真：: Andy Hone / Motorsport Images 角田裕毅 2 / 15 写真：: Andy Hone / Motorsport Images 角田裕毅 3 / 15 写真：: Andy Hone / Motorsport Images 角田裕毅 4 / 15 写真：: Andy Hone / Motorsport Images 角田裕毅 5 / 15 写真：: Andy Hone / Motorsport Images 角田裕毅 6 / 15 写真：: Andy Hone / Motorsport Images 角田裕毅 7 / 15 写真：: Andy Hone / Motorsport Images 角田裕毅 8 / 15 写真：: Andy Hone / Motorsport Images 角田裕毅 9 / 15 写真：: Andy Hone / Motorsport Images 角田裕毅 10 / 15 写真：: Zak Mauger / Motorsport Images 角田裕毅 11 / 15 写真：: Mark Sutton / Motorsport Images 角田裕毅 12 / 15 写真：: Mark Sutton / Motorsport Images 角田裕毅 13 / 15 写真：: Zak Mauger / Motorsport Images 角田裕毅 14 / 15 写真：: Mark Sutton / Motorsport Images 角田裕毅 15 / 15 写真：: Mark Sutton / Motorsport Images

F2での活躍から、角田は次第にアルファタウリの2021年レギュラードライバー候補と目されていった。チームも角田のF1昇格に向けた準備を着々と進め、11月にはイモラ・サーキットでトロロッソ時代の2018年マシンを使ったプライベートテストを実施。ここで角田はF1マシンを初めてドライブした。そしてアブダビGP後に行なわれた若手ドライバーテストではアルファタウリの現行マシンを駆って全体5番手のタイムをマーク。そして12月16日、アルファタウリは2021年の角田起用を発表。日本人ドライバーが7年ぶりにF1のグリッドに並ぶこととなった。