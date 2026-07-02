”イカ焼き”かじりながらフォーミュラEの世界観を体感！？　「MATSURI」をテーマにしたファンフェス、FE東京E-Prixと同時に開催

初のナイトレース開催となる2026年のフォーミュラE 東京E-Prix。7月25日と26日の2日間ダブルヘッダーで行なわれる。この東京E-Prixを夏祭りのように楽しめるのが、同期間東京ビッグサイトを舞台に開催されることになったファンフェスティバル「FORMULA E × TOKYO GX ACTION FAN VILLAGE」である。

3回目の開催となる今年のフォーミュラE東京E-Prixは、初めてナイトレースとしての開催となる。これは日本の公道における初のナイトレースということになり、歴史的な1日となる。大会のキャッチも「夜遊びしよう。」とされており、日本国内では今まで経験したことのないようなイベントとなるはずだ。

そんな東京E-Prixの期間中、東京ビッグサイトでファンフェスティバル「FORMULA E × TOKYO GX ACTION FAN VILLAGE」が開催されることになった。外ではフォーミュラEマシンが走り回っている期間中であり、まさにその空気感を感じられるフェスティバルということになるだろう。

このフェスティバルは「MATSURI（祭り）」をテーマに、フォーミュラEの世界観と夏祭りを融合したモノになるという。会場内にはかき氷やジェラート、イカ焼き、じゃがバターなど、夏祭り気分を味わえるメニューを揃えたキッチンカーが集結。イカ焼きかじりながらフォーミュラEの雰囲気を楽しむなんて、今までにはなかった形であろう。他にも、北欧料理や香港発祥のバブルワッフルを提供するキッチンカーも出店予定であるという。

もちろんフォーミュラE関連のコンテンツも充実している。東京E-Prixのライブビューイングはもちろん、コースをバーチャルで体験できるレーシングシミュレータ、EVカートにも乗れる。昨年も東京E-Prixと併催されたイベント会場内ではEVカートに乗ることができたが、これは子供だけだった……しかし今年は大人も乗車可能な車両に進化するという。

また、東京E-Prixに参戦するフォーミュラEドライバーたちによるサイン会も開催。レース後のコースウォークにも参加できる予定だという。さらにペダル発電を使ったレース体験や廃タイヤを活用した充電テーブルなど、フォーミュラEに関わる身近なGXアクションを学べるエリアもある。

来季からフォーミュラEに導入される次世代マシン”GEN4”も、ポルシェのGEN3 Evoとともに展示される予定。超ハイパフォーマンスに生まれ変わるGEN4を、実際にチェックできる貴重な機会になるのは間違いない。

以前発表されたDJユニット『銀座たけ内』および8人組ボーイズグループ『ONE OR EIGHT』のステージも、この「FORMULA E × TOKYO GX ACTION FAN VILLAGE」内で行なわれる。会場内ではグリッドウォークやフォーミュラEのグッズが当たるFan Cardsや、再生プラスチック製の限定オリジナルデザインのエコカップなどが無料配布。東京E-Prix限定グッズの販売も行なわれる予定だ。

さらに東京都が推し進める「TOKYO GX ACTION」の一環として、エネルギーや脱炭素を身近なテーマから理解できる「TOKYO GX ACTION MUSEUM」も併催される。

しかも嬉しいのは、このファンイベントは東京E-Prixの観戦チケットを持っていなくても、終日無料で入場できるという。もちろん、東京ビッグサイトまで赴いた際にはフォーミュラEのレースも生観戦していただきたいが、その前後にこの「FORMULA E × TOKYO GX ACTION FAN VILLAGE」で満喫するという楽しみ方も一興であろう。開催時間は連日14時〜22時である。