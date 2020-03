3月12日(木)の夕方、F1開幕戦オーストラリアGPに向けて準備が進められていたアルバートパーク・サーキットのパドックに衝撃が走った。前日に新型コロナウイルスへの感染が疑われ、検査を受けていたマクラーレンのチームスタッフが、陽性だとする検査結果が出たのだ。

それからの数時間は、F1にとって困難な時間となった。最終的に最初の走行セッションであるフリー走行1回目まであと2時間という時点でイベント中止が決定したが、それに到るまでに長く時間がかかったことにより、そのコミュニケーションと積極性の欠如が問題であると、SNSを中心に批判の声が高まった。商業的な問題の方が、観客やチームスタッフの健康よりも優先されるのか……そんな批判にすらさらされた。

今季の新型コロナウイルスへの対処は、非常に難しいモノだった。感染状況は日に日に変わり、政府やスポーツ団体の反応も、それに応じて流動的でなければならなかった。そうは言っても、F1の反応は他のモータースポーツよりも遅かったように見えた。

一方でフォーミュラEは、今回の状況に非常に早く対処した。フォーミュラEは、確かにF1と比べればファンも関係者の数も、動くお金の額も、はるかに小さい。しかしそれでもなお、F1が示した反応よりも圧倒的に早かったと言える。

F1オーストラリアGPの中止が発表された直後、フォーミュラEは2019-2020シーズンを2ヵ月中断することを正式に発表した。それ以前にもフォーミュラEは三亜ePrix、ローマePrix、ジャカルタePrixの延期を決定しており、それに続く2ヵ月中断の発表となった。

当然、レース延期の発表は、歓迎されるようなニュースではなかった。しかし定期的にレース開催の有無を発表したことにより、フォーミュラEは少なくとも時代を先取りしているように見えた。特に三亜ePrixは、新型コロナウイルスの影響により、開催延期を決めた最初のレースということになった。

レースの主催者は各地の自治体と密に協力しており、メンツを守るために待つということをする必要はない。フォーミュラEは、推測が広まるようなことを避けるためにも、自らニュースを提供することを選んだ。F1はそうはしなかった。

市街地でレースを行なうというフォーミュラEの性質上、採れる選択肢はかなり限られていた。シリーズが市内の中心部に到着したことで新型コロナウイルスの症例が急増したならば、非常に重い説明責任を負うことになっただろう。

人口が密集する環境でレースをするフォーミュラEにとって、今の状況下でレースを諦めるという決断は、より簡単な判断だった。

とはいえ言うまでもないことだが、フォーミュラEとてスケジュールを変更したくはなかった。ただでさえ今年のカレンダーは、FIA世界耐久選手権との日程重複、香港の政情不安など、組み立てるのが非常に難しかったのだ。そんな難産の上に組み上げた2019-2020年シーズンの開催日程を、もう一度作り直したい人など誰もいないのだ。

その一方でフォーミュラEは、レースが延期された週末に、別の会場でレースをしようと調整した。

Michael Masi, Race Director, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO and Chase Carey, Chairman, Formula 1 talks to the press

