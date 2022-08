【リザルト】第43回鈴鹿8耐決勝レース｜暫定結果一覧

Listen to this article

順位 No. チーム バイク Cat. pos. カテゴリー 周回数 Total time Gap 1st Gap prev ベストラップ In lap ピット回数 Total pit time 1 33 Team HRC Honda 1 EWC 214 08:02:09.131 - - 2:06.934 113 7 4:53.093 2 10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H Kawasaki 2 EWC 213 08:02:15.180 1 Lp. 1 Lp. 2:07.177 90 7 5:11.416 3 1 Yoshimura SERT Motul Suzuki 3 EWC 212 08:03:31.961 2 Lp. 1 Lp. 2:08.157 30 8 5:48.841 4 95 S-PULSE DREAM RACING - ITEC Suzuki 4 EWC 210 08:02:54.775 4 Lp. 2 Lp. 2:08.558 84 8 6:59.018 5 104 TOHO Racing Honda 5 EWC 210 08:03:42.462 4 Lp. 47.687 2:08.833 109 8 7:58.353 6 72 Honda Dream RT SAKURAI HONDA Honda 6 EWC 210 08:04:12.555 4 Lp. 30.093 2:08.872 176 8 6:34.959 7 7 YART - Yamaha Official Team EWC Yamaha 7 EWC 209 08:03:40.730 5 Lp. 1 Lp. 2:07.781 183 10 16:44.115 8 40 Team ATJ with JAPAN POST Honda 8 EWC 208 08:02:10.855 6 Lp. 1 Lp. 2:10.010 11 7 7:59.652 9 50 TEAM KODAMA Yamaha 9 EWC 208 08:02:29.010 6 Lp. 18.155 2:09.402 141 8 9:40.932 10 5 F.C.C. TSR Honda France Honda 10 EWC 208 08:02:33.132 6 Lp. 4.122 2:08.851 10 8 11:18.410 11 88 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA Honda 11 EWC 208 08:03:30.441 6 Lp. 57.309 2:10.029 56 8 8:14.058 12 54 GOSHI Racing Honda 12 EWC 206 08:03:16.441 8 Lp. 2 Lp. 2:10.811 111 7 7:06.028 13 64 Kawasaki Plaza Racing Team Kawasaki 1 SsT 205 08:02:17.004 9 Lp. 1 Lp. 2:10.283 11 8 8:52.118 14 44 SANMEI Team TARO PLUSONE BMW 13 EWC 204 08:02:36.056 10 Lp. 1 Lp. 2:10.150 151 9 9:53.058 15 11 WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE Kawasaki 14 EWC 203 08:03:12.199 11 Lp. 1 Lp. 2:10.215 157 7 1:07:16.823 16 806 NCXX RACING with RIDERS CLUB Yamaha 2 SsT 202 08:03:03.945 12 Lp. 1 Lp. 2:09.968 12 7 19:12.958 17 85 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW BMW 3 SsT 202 08:03:22.798 12 Lp. 18.853 2:11.046 10 9 17:03.450 18 52 TERAMOTO@J-TRIP Racing Suzuki 4 SsT 202 08:03:54.412 12 Lp. 31.614 2:13.762 9 7 6:37.134 19 60 Honda Hamamatsu ESCARGOT RT Honda 15 EWC 202 08:04:00.280 12 Lp. 5.868 2:14.072 28 7 7:34.170 20 3 KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH Kawasaki 16 EWC 200 08:03:30.741 14 Lp. 2 Lp. 2:09.857 152 8 19:29.234 21 99 ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE Suzuki 17 EWC 198 08:03:23.882 16 Lp. 2 Lp. 2:16.229 125 8 8:57.668 22 27 TransMapRacing with ACE CAFE Suzuki 18 EWC 198 08:04:22.582 16 Lp. 58.700 2:15.277 9 8 9:06.825 23 15 TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL Kawasaki 5 SsT 195 08:04:12.508 19 Lp. 3 Lp. 2:13.088 61 8 18:55.189 24 78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka Honda 19 EWC 193 08:02:36.186 21 Lp. 2 Lp. 2:16.899 12 10 13:31.896 25 9 Murayama. Honda Dream. RT Honda 20 EWC 193 08:04:07.774 21 Lp. 1:31.588 2:09.964 76 9 36:04.184 26 82 Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works Kawasaki 6 SsT 192 08:03:08.113 22 Lp. 1 Lp. 2:14.401 11 9 22:14.403 27 74 AKENO SPEED.YAMAHA Yamaha 7 SsT 188 08:03:15.329 26 Lp. 4 Lp. 2:10.603 11 7 1:50:18.095 28 45 YSS Mercury with TKm Kawasaki 8 SsT 187 08:04:26.530 27 Lp. 1 Lp. 2:20.604 44 10 21:54.292 29 89 CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI Honda 21 EWC 184 08:02:41.789 30 Lp. 3 Lp. 2:13.602 9 7 40:31.117 30 25 Honda Sofukai Suzuka Racing Team Honda 22 EWC 183 08:03:52.396 31 Lp. 1 Lp. 2:08.626 131 6 1:52:48.451 31 112 Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT Honda 23 EWC 173 08:03:45.145 41 Lp. 10 Lp. 2:15.677 71 9 1:04:34.212 32 71 Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA Yamaha 9 SsT 170 08:02:26.932 44 Lp. 3 Lp. 2:17.666 47 11 1:02:57.845 33 69 Auto Race UBE KEN RACING YIC Kawasaki 24 EWC 169 08:02:54.535 45 Lp. 1 Lp. 2:14.700 52 10 1:19:54.598 34 38 K'sWORKS RACING Yamaha 10 SsT 165 08:03:16.327 49 Lp. 4 Lp. 2:16.384 11 9 1:15:09.525

NOT CLASSIFIED (Requirements : Must cross the finishing line or 75% of number laps of leader = 161 Lp.)

35 42 Shinshu activation project Team NAGANO BMW 25 EWC 160 08:03:55.004 54 Lp. 5 Lp. 2:13.748 9 7 2:08:33.360 36 61 Team de"LIGHT Ducati 26 EWC 155 08:02:18.813 59 Lp. 5 Lp. 2:15.337 12 6 2:49:38.160 37 17 Astemo Honda Dream SI Racing Honda 27 EWC 153 08:04:00.350 61 Lp. 2 Lp. 2:08.323 71 7 2:24:51.120 38 70 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN Yamaha 28 EWC 149 08:03:27.137 65 Lp. 4 Lp. 2:13.467 112 7 2:09:33.506 39 31 Hamamatsu Team TITAN Suzuki 11 SsT 144 08:02:53.466 70 Lp. 5 Lp. 2:13.015 56 6 2:57:21.562 40 41 IRF with AZURLANE Yamaha 29 EWC 144 08:04:29.244 70 Lp. 1:35.778 2:17.463 39 6 2:09:52.664 41 2 EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Kawasaki 30 EWC 142 08:02:10.411 72 Lp. 2 Lp. 2:09.788 15 9 2:31:09.336 42 34 Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing Honda 12 SsT 139 08:02:54.964 75 Lp. 3 Lp. 2:14.719 97 4 3:22:25.009 43 73 SDG Honda Racing Honda 31 EWC 139 08:04:04.194 75 Lp. 1:09.230 2:08.828 91 7 2:55:58.391 44 51 T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC Yamaha 13 SsT 89 08:02:47.845 125 Lp. 50 Lp. 2:16.265 9 5 6:55:56.998

リタイア

45 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM BMW 32 EWC 96 03:46:58.843 118 Lp. - 2:09.887 11 4 2:18.317