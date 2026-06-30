アメリカ帰りの太田格之進がトップタイム。NAKAJIMA RACING勢が続く｜スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション1タイム結果
富士スピードウェイでスーパーフォーミュラ公式テストがスタート。初日午前のセッション1では、IMSAでのレースから今朝帰国したばかりの太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がトップタイムを記録した。
Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING
写真：: Motorsport.com / Japan
スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション1（初日午前）タイム結果
1. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:23.464
2. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:23.529
3. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:23.781
4. 小出峻（ThreeBond Racing）1:23.816
5. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:23.948
6. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:23.988
7. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:24.085
8. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:24.106
9. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:24.162
10. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:24.179
11. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:24.294
12. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:24.415
13. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:24.449
14. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:24.666
15. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:24.673
16. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:24.689
17. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:24.766
18. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:24.921
19. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:24.966
20. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:24.975
21. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:25.047
22. 山下健太（KCMG）1:25.063
23. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:25.270
24. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:25.281
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