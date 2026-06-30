フラガが最速で初日締め括る。“富士マイスター”坪井が2番手｜スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション2タイム結果
富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラ公式テスト。初日午後のセッション2では、イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）がトップタイムを記録した。
Igor Fraga, PONOS NAKAJIMA RACING
写真：: Motorsport.com / Japan
スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション2（初日午後）タイム結果
1. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:22.563
2. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:22.948
3. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:22.962
4. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:23.114
5. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:23.157
6. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:23.173
7. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:23.213
8. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:23.297
9. 山下健太（KCMG）1:23.325
10. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:23.354
11. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:23.386
12. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:23.411
13. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:23.503
14. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:23.514
15. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:23.518
16. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:23.566
17. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:23.624
18. 小出峻（ThreeBond Racing）1:23.685
19. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:23.850
20. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:24.069
21. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:24.195
22. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:24.260
23. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:24.928
24. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:25.330
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