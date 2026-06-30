フラガが最速で初日締め括る。“富士マイスター”坪井が2番手｜スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション2タイム結果

スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション2（初日午後）タイム結果

1. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:22.563

2. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:22.948

3. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:22.962

4. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:23.114

5. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:23.157

6. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:23.173

7. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:23.213

8. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:23.297

9. 山下健太（KCMG）1:23.325

10. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:23.354

11. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:23.386

12. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:23.411

13. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:23.503

14. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:23.514

15. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:23.518

16. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:23.566

17. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:23.624

18. 小出峻（ThreeBond Racing）1:23.685

19. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:23.850

20. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:24.069

21. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:24.195

22. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:24.260

23. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:24.928

24. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:25.330