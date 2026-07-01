佐藤蓮がトップタイム。SF初走行のジルテールが5番手タイムで好アピール｜スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション3タイム結果
富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラ公式テスト。2日目午前のセッション3では、佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）がトップタイムを記録した。また、今回がスーパーフォーミュラ初走行となったエヴァン・ジルテール（San-Ei Gen with B-Max）が5番手に食い込んだ。
Ren Sato, PONOS NAKAJIMA RACING
写真：: JRP
スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション3（2日目午前）タイム結果
1. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:23.026
2. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:23.217
3. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:23.351
4. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:23.529
5. エヴァン・ジルテール（San-Ei Gen with B-Max）1:23.558
6. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:23.571
7. 小出峻（ThreeBond Racing）1:23.595
8. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:23.610
9. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:23.615
10. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:23.659
11. 山下健太（KCMG）1:23.661
12. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:23.699
13. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:23.823
14. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:23.851
15. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:23.852
16. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:23.912
17. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:24.035
18. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:24.093
19. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:24.287
20. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:24.453
21. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:24.567
22. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:24.732
23. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:24.745
24. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:25.213
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