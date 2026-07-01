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スーパーフォーミュラ

太田格之進がトップタイム。フラガが僅差の2番手｜スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション4タイム結果

富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラ公式テスト。2日目午前のセッション4では、太田格之進がトップタイムを記録した。

公開日時:
Kakunoshin Ohta, DO COMO TEAM DANDELION RACING

Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING

写真：: JRP

スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション4（2日目午後）タイム結果

1. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:22.361
2. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:22.378
3. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:22.524
4. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:22.645
5. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:22.710
6. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:22.792
7. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:22.815
8. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:22.820
9. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:22.852
10. 小出峻（ThreeBond Racing）1:22.895
11. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:22.928
12. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:22.942
13. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:22.955
14. 山下健太（KCMG）1:23.050
15. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:23.063
16. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:23.071
17. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:23.185
18. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:23.234
19. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:23.281
20. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:23.359
21. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:23.359
22. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:23.656
23. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:23.936
24. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:24.012

 

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