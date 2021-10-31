スーパーフォーミュラ第7戦鈴鹿：日曜朝のフリー走行はウエットコンディション。山本尚貴がトップタイム
スーパーフォーミュラ第7戦（最終戦）鈴鹿の日曜フリー走行が行なわれた。小雨から本降りに変わるウエットコンディションとなったこのセッションでは、TCS NAKAJIMA RACINGの山本尚貴がトップタイムを記録した。
【スーパーフォーミュラ第7戦鈴鹿：日曜フリー走行タイム結果】
1. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'51.826
2. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'51.922
3. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'52.142
4. 松下信治（B-Max Racing Team）1'52.378
5. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'52.444
6. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'52.544
7. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'52.979
8. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）1'53.080
9. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'53.124
10. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'53.402
11. 山下健太（KONDO RACING）1'53.466
12. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'53.903
13. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'53.948
14. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'54.063
15. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'54.110
16. 小高一斗（KCMG）1'54.203
17. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）1'54.496
18. 国本雄資（KCMG）1'57.456
19. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）1'59.344
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