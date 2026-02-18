メリに代わってクルッテンがVELOREX加入、PONOSはタイヤメーカー変更。2026年スーパーGT年間エントリーリストが公表

3月の公式テスト開始を前に、GT500、GT300両クラス共にテスト走行が行なわれている2026年のスーパーGT。そんな中、今季のシリーズエントリーリストが公表された。

GT500クラスに関しては、ホンダ、日産、トヨタの3メーカーが既に体制発表を実施済で、既にアナウンスされている通りの体制となっている。

今季からプレリュードGTに車両をスイッチするホンダ陣営は、ARTA MUGENの8号車が『Team HRC ARTA MUGEN』に。HRC（ホンダ・レーシング）が将来的なワークスチーム運営を見据えて関与する形となる。ドライバーラインアップも5チーム中4チームが変更されており、心機一転のシーズンだ。一方でトヨタ陣営は、小林利徠斗が加入したTGR TEAM KeePer CERUMO以外の5チームはラインアップに変更がない。

日産陣営は、今季は4台体制から3台体制に縮小。KONDO RACINGはタイヤメーカーをヨコハマからブリヂストンに変更し、NISMO、TEAM IMPULを含めた全3台がブリヂストンユーザーとなった。

そして29台が名を連ねたGT300クラスは、まだ体制発表を行なっていないチームもいくつかあり、今回のエントリー発表で体制の変更が明らかになったチームもあった。

そのひとつがVELOREX（旧Team LeMans）。彼らは2022年から片山義章とロベルト・メリのコンビを継続してきたが、メリに代わってニクラス・クルッテンの名前が記されている。クルッテンは2024年にGT300にフル参戦し、Team StudieのドライバーとしてBMW M4をドライブしてランキング5位に入った経験を持つ実力者。2年ぶりのシリーズ復帰となる。

PONOS RACINGは、2年続けてタイヤメーカーを変更。2024年はミシュラン、2025年はダンロップを履いてきたが、今季はヨコハマへとスイッチした。

先日、元F1ドライバーのダニール・クビアトの参戦表明で話題となったJLOCは、87号車と88号車ともにドライバー未発表としている。ただ車両に関しては、新型のテメラリオGT3ではなく、ウラカンGT3 EVO2を2台とも継続使用するようだ。

則竹功雄代表はチームの公式Facebookの中で、昨年チームに所属した松浦孝亮、坂口夏月、小暮卓史、元嶋佑弥の4人について「全員、何らかのチャンピオンを獲得した素晴らしいドライバー達は、未だに変更は考える必要がないと思っています。しかし、ランボルギーニで全て参加してきたチームJLOC。ランボルギーニ本社の意向は、弊チームにとって最高の勲章！ 上手く全員が喜べる体制を時間の許す範囲内で決定して参ります」としている。

2026年スーパーGT：シリーズエントリーリスト（ゼッケン／チーム／車両／ドライバー／タイヤ）

GT500クラス

8／Team HRC ARTA MUGEN／#8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT／太田格之進、大津弘樹／ブリヂストン

12／TEAM IMPUL／TRS IMPUL with SDG Z／平峰一貴、ベルトラン・バゲット／ブリヂストン

14／TGR TEAM ENEOS ROOKIE／ENEOS X PRIME GR Supra／福住仁嶺、大嶋和也／ブリヂストン

16／ARTA MUGEN／#16 ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT／野尻智紀、佐藤蓮／ブリヂストン

17／Astemo REAL RACING／Astemo HRC PRELUDE-GT／塚越広大、野村勇斗／ブリヂストン

19／TGR TEAM WedsSport BANDOH／WedsSport BANDOH GR Supra／国本雄資、阪口晴南／ヨコハマ

23／NISMO／MOTUL Niterra Z Z／千代勝正、高星明誠／ブリヂストン

24／KONDO RACING／リアライズコーポレーション ADVAN Z／名取鉄平、三宅淳詞／ブリヂストン

36／TGR TEAM au TOM'S／au TOM'S GR Supra／坪井翔、山下健太／ブリヂストン

37／TGR TEAM Deloitte TOM'S／Deloitte TOM'S GR Supra／笹原右京、ジュリアーノ・アレジ／ブリヂストン

38／TGR TEAM KeePer CERUMO／KeePer CERUMO GR Supra／大湯都史樹、小林利徠斗／ブリヂストン

39／TGR TEAM SARD／DENSO KOBELCO SARD GR Supra／関口雄飛、サッシャ・フェネストラズ／ブリヂストン

64／Modulo Nakajima Racing／Modulo HRC PRELUDE-GT／大草りき、イゴール・オオムラ・フラガ／ダンロップ

100／STANLEY TEAM KUNIMITSU／STANLEY HRC PRELUDE-GT／山本尚貴、牧野任祐／ブリヂストン

GT300クラス

2／HYPER WATER Racing INGING／HYPER WATER INGING GR86 GT／堤優威、卜部和久／ブリヂストン

4／GOODSMILE RACING & TeamUKYO／グッドスマイル初音ミク AMG／谷口信輝、片岡龍也／ヨコハマ

5／TEAM MACH／マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号／塩津佑介、TBN／ヨコハマ

6／VELOREX／UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI／片山義章、ニクラス・クルッテン／ヨコハマ

7／CARGUY MKS RACING／CARGUY Ferrari 296 GT3／ザック・オサリバン、梅垣清、伊東黎明、木村武史／ヨコハマ

9／PACIFIC RACING TEAM／TBN（BMW M4 GT3 EVO）／冨林勇佑、藤原優汰、久保凜太郎／ヨコハマ

11／GAINER／GAINER TANAX Z／富田竜一郎、大木一輝／ダンロップ

18／TEAM UPGARAGE／UPGARAGE AMG GT3／小林崇志、新原光太郎／ヨコハマ

20／SHADE RACING／シェイドレーシング RC F GT3／平中克幸、清水英志郎／ミシュラン

22／R'Qs MOTOR SPORTS／アールキューズ AMG GT3／和田久、加納政樹、城内政樹、庄司雄磨／ヨコハマ

25／HOPPY team TSUCHIYA／HOPPY Schatz GR Supra GT／松井孝允、洞地遼大／ヨコハマ

26／ANEST IWATA Racing／ANEST IWATA GAINER Z／安田裕信、リ・ジョンウ／ヨコハマ

30／apr／apr GR86 GT／永井宏明、平良響、織戸学／ヨコハマ

31／apr／apr LC500h GT／小高一斗、小山美姫、チャーリー・ブルツ／ブリヂストン

32／TEAM ENEOS ROOKIE／ENEOS X PRIME AMG GT3／石浦宏明、鈴木斗輝哉／ブリヂストン

45／PONOS RACING／PONOS FERRARI 296 EVO／ケイ・コッツオリーノ、篠原拓朗／ヨコハマ

48／NILZZ Racing／TBN（GT-R NISMO GT3）／井田太陽、TBN、TBN／ヨコハマ

52／埼玉Green Brave／Green Brave GR Supra GT／吉田広樹、野中誠太／ブリヂストン

56／KONDO RACING／リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R／ジョアオ・バオロ・デ・オリベイラ、木村偉織／ヨコハマ

60／LM corsa／Syntium LMcorsa LC500 GT／吉本大樹、河野駿佑／ダンロップ

61／R&D SPORT／SUBARU BRZ R&D SPORT／井口卓人、山内英輝／ダンロップ

62／HELM MOTORSPORTS／HELM MOTORSPORTS GT-R／平木湧也、平木玲次／ヨコハマ

65／K2 R&D LEON RACING／LEON PYRAMID AMG／蒲生尚弥、菅波冬悟／ブリヂストン

87／JLOC／METALIVE S Lamborghini GT3／TBN、TBN／ヨコハマ

88／JLOC／VENTENY Lamborghini GT3／TBN、TBN／ヨコハマ

96／K-tunes Racing／K-tunes RC F GT3／新田守男、高木真一／ブリヂストン

360／TOMEI SPORTS／RUNUP RIVAUX GT-R／TBN、TBN、田中篤／ヨコハマ

666／seven x seven Racing／seven x seven PORSCHE GT3R EVO／TBN、TBN、TBN／ヨコハマ

777／D'station Racing／D'station Vantage GT3／藤井誠暢、チャーリー・ファグ／ダンロップ