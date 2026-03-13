本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

F1
中国GP
フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

F1
またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

F1
中国GP
アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1
中国GP
アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選

F1
中国GP
メルセデスが速すぎる……またもフロントロウ独占。レッドブルあわやSQ2敗退……アストンマーティン・ホンダは前進基調｜F1中国GPスプリント予選

F1中国GPスプリント予選速報｜ラッセル、アントネッリ退け最速タイム。アストン・ホンダは19～20番手

F1
中国GP
F1中国GPスプリント予選速報｜ラッセル、アントネッリ退け最速タイム。アストン・ホンダは19～20番手

マクラーレンMP4/5BのF1エンジンがジュエリーに！？　ホンダ“メモラビリア”の新作が発売へ。当時の担当・田辺豊治氏も「感慨深い」

F1
マクラーレンMP4/5BのF1エンジンがジュエリーに！？　ホンダ“メモラビリア”の新作が発売へ。当時の担当・田辺豊治氏も「感慨深い」

キャデラックF1、連続で空力アップデート投入へ。積極開発で「目指すは夏休みまでにポイント獲得」

F1
オーストラリアGP
キャデラックF1、連続で空力アップデート投入へ。積極開発で「目指すは夏休みまでにポイント獲得」
F1 中国GP

メルセデス強さ変わらず、ラッセル首位。アストン・ホンダはトラブルなく周回重ねる｜F1中国GPフリー走行

F1第2戦中国GPのフリー走行1回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムをマークした。

公開日時:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

写真：: Jade Gao- Getty Images

　F1第2戦中国GPのフリー走行1回目は、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップとなった。

　開幕戦オーストラリアGPから連戦となる第2戦中国GPは、スプリントフォーマットでの開催。フリー走行は60分の1回のみとなる。

　このわずかな時間で、各チームはマシンのセットアップ作業の他、エネルギーマネジメントの確認、予選に向けた準備などやることが山積みの状態だ。

　気温12度、路面温度14度でセッションがスタートすると、我先にと各車がコースになだれ込んだ。多くのマシンがミディアムタイヤで走り出した中で、アストンマーティンの2台はソフトタイヤを履いた。

　アルピーヌのフランコ・コラピントがいきなりターン9でスピン。フェラーリのルイス・ハミルトンもターン6でリヤタイヤをロックさせ、スピンする場面があった。

　まずはメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがタイムシートのトップに立つと、チームメイトのジョージ・ラッセルがそれをわずかに上回る1分35秒065をマーク。それをさらにアントネッリが上回っていこうとしたところで、デブリ回収のためのバーチャル・セーフティカー（VSC）が出されてタイム更新はならなかった。

　メルセデスはさらにラッセルが1分34秒169までタイムを更新。するとその後、レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドにトラブル発生。バックストレートエンドでマシンを停めたため、再びVSCが宣言された。オンボード映像では、リンドブラッドのステアリングの画面もブラックアウト。コックピット内に煙が発生していた。

　今回”フリップ・フラップ”とも呼ばれる、フラップがぐるりと回転する斬新なリヤウイングを実戦投入しているフェラーリは、シャルル・ルクレールが2番手タイムを記録。ハミルトンはセッション折り返しを前にいち早くソフトタイヤを投入したものの、最初のアタックは5番手止まりだった。

　ハミルトンはその後のアタックでルクレールを上回り2番手に浮上したが、彼に追随してソフトタイヤに履き替えるマシンはしばらくおらず、各車それぞれの走行プランを進めていった。

　残り時間が20分を切ると、アストンマーティンの2台がソフトタイヤを新品に履き替えてコースイン。残り15分を切ると他のマシンも続々とソフトタイヤに履き替え、予選シミュレーションに入った。一方ピットレーンでは、コラピントが立ち往生してしまったが、なんとか再始動に成功した。

　ソフトタイヤに履き替えたラッセルは、1分32秒807をマーク。アントネッリはこのタイムに及ばなかったものの、2番手に続いた。

　他のマシンも続々と予選を想定したアタックを実施したものの、メルセデス勢を脅かすようなタイムを記録するドライバーはいないまま、セッションが終了となった。

　ラッセルは最終的に1分32秒741でトップ。0.120秒差でアントネッリが続いた。3番手のランド・ノリス（マクラーレン）はメルセデスから0.555秒離されている。

　開幕戦のアルバートパークと比べ、今回は比較的エネルギーマネジメントの難易度が下がるコースとなるだけに、勢力図に変化があるのではないかと見られていたものの、少なくともフリー走行を終えた時点では引き続きメルセデスがアドバンテージを持っているようだ。

　トップ6はメルセデス、マクラーレン、フェラーリの順で2台ずつ並んだ一方で、レッドブルは苦戦気味。マックス・フェルスタッペンが8番手、アイザック・ハジャーが13番手となっている。

　7番手はオリバー・ベアマン（ハース）。開幕戦で”ベスト・オブ・ザ・レスト”の7位フィニッシュを果たしたが、今回も好調をキープしている。

　アストンマーティンは、フェルナンド・アロンソが18番手、ランス・ストロールが20番手。タイヤを3セット使い、ひとまずノートラブルで周回を重ねた。

F1第2戦中国GP：フリー走行結果

全スタッツ
 
順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度
1 United Kingdom ジョージ ラッセル メルセデス 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.741

   S 211.595
2 Italy アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス 12 Mercedes Mercedes 29

+0.120

1'32.861

 0.120 S 211.322
3 United Kingdom ランド ノリス マクラーレン 1 McLaren Mercedes 29

+0.555

1'33.296

 0.435 S 210.336
フルリザルトを見る
関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 F1中国GP FP1速報｜メルセデスが今回もアタックラップでは他を圧倒か？　アストンマーティン・ホンダは周回を重ねる
次の記事 不満渦巻くF1新レギュレーション。ハースF1小松代表は冷静「5レースくらいは様子を見る必要がある」

最新ニュース

フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

F1
中国GP
フェルスタッペン、1.7秒遅れの”大惨事”「グリップもバランスもダメ。コーナーで大幅にタイムをロスしている」

またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

F1
またも困難からスタートした第5期ホンダF1。4期率いた田辺氏がエール「あの状況を突破してきたメンバーがいる。自分たちの技術を信じて」

アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

F1
中国GP
アストンマーティン、F1中国GP初日はトラブルフリー。ホンダ折原エンジニア「我々にとって非常に重要だった」

アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」

F1
中国GP
アストンマーティン・ホンダのアロンソ、中国GPスプリント予選は19番手「やれることはやった」