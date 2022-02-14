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/ 【F1新車】アルファタウリ『AT03』発表！　角田裕毅、勝負の2年目を戦う愛機 / 角田裕毅、アルファタウリF1の2022年用新車AT03は「格好良い」。そのパフォーマンスに期待
F1 / AlphaTauri launch ニュース

【F1新車】角田裕毅がドライブ……その戦闘力やいかに？　アルファタウリAT03：フォトギャラリー

アルファタウリが2月14日に発表した2022年用ニューマシンAT03をギャラリーでお届け。

AlphaTauri AT03
AlphaTauri AT03
1/12

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT03
AlphaTauri AT03
2/12

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT03
AlphaTauri AT03
3/12

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT03
AlphaTauri AT03
4/12

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT03
AlphaTauri AT03
5/12

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT03 detail
AlphaTauri AT03 detail
6/12

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT03 detail
AlphaTauri AT03 detail
7/12

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT03 detail
AlphaTauri AT03 detail
8/12

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT03 detail
AlphaTauri AT03 detail
9/12

写真：: AlphaTauri

AlphaTauri AT03 detail
AlphaTauri AT03 detail
10/12

写真：: AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri
Yuki Tsunoda, AlphaTauri
11/12

写真：: AlphaTauri

Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, AlphaTauri
Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, AlphaTauri
12/12

写真：: AlphaTauri

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