F1 / AlphaTauri launch ニュース
【F1新車】角田裕毅がドライブ……その戦闘力やいかに？ アルファタウリAT03：フォトギャラリー
アルファタウリが2月14日に発表した2022年用ニューマシンAT03をギャラリーでお届け。
AlphaTauri AT03
1/12
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT03
2/12
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT03
3/12
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT03
4/12
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT03
5/12
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT03 detail
6/12
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT03 detail
7/12
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT03 detail
8/12
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT03 detail
9/12
写真：: AlphaTauri
AlphaTauri AT03 detail
10/12
写真：: AlphaTauri
Yuki Tsunoda, AlphaTauri
11/12
写真：: AlphaTauri
Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, AlphaTauri
12/12
写真：: AlphaTauri
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【F1新車】角田裕毅がドライブ……その戦闘力やいかに？ アルファタウリAT03：フォトギャラリー
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