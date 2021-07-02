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F1 / オーストリアGP ニュース

F1オーストリアFP2速報：ハミルトンがトップタイム。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は6番手

F1第9戦オーストリアGPのフリー走行2回目でトップタイムを記録したのは、メルセデスのルイス・ハミルトン。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は6番手タイムでセッションを終えた。

F1オーストリアFP2速報：ハミルトンがトップタイム。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は6番手

　F1第9戦オーストリアGPのフリー走行2回目がレッドブル・リンクで行なわれ、メルセデスのルイス・ハミルトンが首位。1分4秒523をマークした。

　2番手はバルテリ・ボッタス。チームメイトのハミルトンとは0.189秒差だった。今回と同じレッドブル・リンクで行なわれた前戦シュタイアーマルクGPのウイナー、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは0.217秒差の3番手だった。

　アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は6番手。チームメイトのピエール・ガスリーも7番手と上位につけた。レッドブル・ホンダのセルジオ・ペレスは11番手となっている。

 
 

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順位 ドライバー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 United Kingdom ルイス ハミルトン 31 1'04.523     240.918
2 Finland バルテリ ボッタス 34 1'04.712 0.189 0.189 240.215
3 Netherlands マックス フェルスタッペン 35 1'04.740 0.217 0.028 240.111
4 Canada ランス ストロール 33 1'05.139 0.616 0.399 238.640
5 Germany セバスチャン ベッテル 37 1'05.268 0.745 0.129 238.168
6 Japan 角田 裕毅 37 1'05.356 0.833 0.088 237.848
7 France ピエール ガスリー 38 1'05.379 0.856 0.023 237.764
8 Spain フェルナンド アロンソ 34 1'05.393 0.870 0.014 237.713
9 United Kingdom ランド ノリス 34 1'05.466 0.943 0.073 237.448
10 Italy アントニオ ジョビナッツィ 32 1'05.511 0.988 0.045 237.285
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