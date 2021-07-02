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F1オーストリアFP2速報：ハミルトンがトップタイム。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は6番手
F1第9戦オーストリアGPのフリー走行2回目でトップタイムを記録したのは、メルセデスのルイス・ハミルトン。アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は6番手タイムでセッションを終えた。
F1第9戦オーストリアGPのフリー走行2回目がレッドブル・リンクで行なわれ、メルセデスのルイス・ハミルトンが首位。1分4秒523をマークした。
2番手はバルテリ・ボッタス。チームメイトのハミルトンとは0.189秒差だった。今回と同じレッドブル・リンクで行なわれた前戦シュタイアーマルクGPのウイナー、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは0.217秒差の3番手だった。
アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は6番手。チームメイトのピエール・ガスリーも7番手と上位につけた。レッドブル・ホンダのセルジオ・ペレスは11番手となっている。
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|順位
|ドライバー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|ルイス ハミルトン
|31
|1'04.523
|240.918
|2
|バルテリ ボッタス
|34
|1'04.712
|0.189
|0.189
|240.215
|3
|マックス フェルスタッペン
|35
|1'04.740
|0.217
|0.028
|240.111
|4
|ランス ストロール
|33
|1'05.139
|0.616
|0.399
|238.640
|5
|セバスチャン ベッテル
|37
|1'05.268
|0.745
|0.129
|238.168
|6
|角田 裕毅
|37
|1'05.356
|0.833
|0.088
|237.848
|7
|ピエール ガスリー
|38
|1'05.379
|0.856
|0.023
|237.764
|8
|フェルナンド アロンソ
|34
|1'05.393
|0.870
|0.014
|237.713
|9
|ランド ノリス
|34
|1'05.466
|0.943
|0.073
|237.448
|10
|アントニオ ジョビナッツィ
|32
|1'05.511
|0.988
|0.045
|237.285
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