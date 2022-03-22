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スーパーフォーミュラ ニュース

スーパーフォーミュラ富士合同テスト、初日午前は次第に雪模様へ。多くのマシンが走行せず

富士スピードウェイで開幕したスーパーフォーミュラの合同テスト。1日目午前のセッション1は雪交じり。大半のマシンがほとんど走行をせずに終了となった。

スーパーフォーミュラ富士合同テスト、初日午前は次第に雪模様へ。多くのマシンが走行せず
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【スーパーフォーミュラ富士合同テスト：セッション1タイム結果】

1. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'43.293
2. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'48.040
3. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'52.887
4. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'53.485
5. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'56.489
6. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'59.243
7. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'59.473
8. 笹原右京（TEAM MUGEN）2'00.881
9. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）2'01.436
10. 松下信治（B-Max Racing Team）2'10.959
11. 三宅淳詞（TEAM GOH）2'33.316
12. 国本雄資（KCMG）2'53.510
13. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）3'58.307
14. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）6'12.062

 
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