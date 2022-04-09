チケット
サインイン
Motorsport Network
part of
TV Jobs チケット
アプリをダウンロード
© 2022 Motorsport Network. All rights reserved.
TV Jobs チケット
/ 【スーパーフォーミュラ】近藤真彦監督「開幕前の手応えは参戦以来一番ある」。KONDO RACING、“復活前夜”か / 笹原右京、悲願の初ポール奪取！　レッドブルジュニアの新人佐藤蓮がフロントロウ：2022スーパーフォーミュラ第1戦予選
スーパーフォーミュラ / 第1戦・第2戦富士 ニュース

笹原右京が初ポール獲得！　2022スーパーフォーミュラ第1戦富士：予選タイム結果

スーパーフォーミュラ第1戦の公式予選が富士スピードウェイで行なわれた。土曜午後に行なわれる決勝レースのポールポジションを獲得したのは笹原右京（TEAM MUGEN）だった。

笹原右京が初ポール獲得！　2022スーパーフォーミュラ第1戦富士：予選タイム結果
Listen to this article

【スーパーフォーミュラ第1戦富士：予選タイム結果】

1. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'21.404
2. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'21.668
3. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'21.708
4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'21.727
5. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'21.774
6. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'21.929
7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'21.974
8. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'22.107
9. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'22.120
10. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'22.158
11. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'22.210
12. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'26.220
ーー以下予選Q1で決定ーー
13. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'22.412
14. 松下信治（B-Max Racing Team）1'22.171
15. 山下健太（KONDO RACING）1'22.429
16. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'22.387
17. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.476
18. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'22.671
19. 国本雄資（KCMG）1'22.675
20. 小林可夢偉（KCMG）1'22.776
21. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.941

 
Read Also:

シェア
コメント
【スーパーフォーミュラ】近藤真彦監督「開幕前の手応えは参戦以来一番ある」。KONDO RACING、“復活前夜”か
前の記事

【スーパーフォーミュラ】近藤真彦監督「開幕前の手応えは参戦以来一番ある」。KONDO RACING、“復活前夜”か
次の記事

笹原右京、悲願の初ポール奪取！　レッドブルジュニアの新人佐藤蓮がフロントロウ：2022スーパーフォーミュラ第1戦予選

笹原右京、悲願の初ポール奪取！　レッドブルジュニアの新人佐藤蓮がフロントロウ：2022スーパーフォーミュラ第1戦予選
コメントを読み込む

最新ニュース

野尻智紀が今季初勝利！　2022スーパーフォーミュラ第2戦富士：決勝結果
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ

野尻智紀が今季初勝利！　2022スーパーフォーミュラ第2戦富士：決勝結果

”王者”野尻智紀が貫禄の今季初PP。大接戦の均衡破る渾身のアタック：2022スーパーフォーミュラ第2戦富士予選
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ

”王者”野尻智紀が貫禄の今季初PP。大接戦の均衡破る渾身のアタック：2022スーパーフォーミュラ第2戦富士予選

野尻智紀がポール獲得！　2022スーパーフォーミュラ第2戦富士：予選タイム結果
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ

野尻智紀がポール獲得！　2022スーパーフォーミュラ第2戦富士：予選タイム結果

WECと二足のわらじ、平川亮がSF第1戦で幸先の良い勝利。IMPUL星野一義監督もご満悦「もうひとつ乗ってもいいくらい！」
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ

WECと二足のわらじ、平川亮がSF第1戦で幸先の良い勝利。IMPUL星野一義監督もご満悦「もうひとつ乗ってもいいくらい！」

ニュースレターを購読する
motorsport.comアプリ
シリーズ
Motorsport Network
お問い合わせ
© 2022 Motorsport Network. All rights reserved.