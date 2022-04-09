笹原右京が初ポール獲得！　2022スーパーフォーミュラ第1戦富士：予選タイム結果

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【スーパーフォーミュラ第1戦富士：予選タイム結果】

1. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'21.404

2. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'21.668

3. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'21.708

4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'21.727

5. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'21.774

6. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'21.929

7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'21.974

8. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'22.107

9. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'22.120

10. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'22.158

11. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'22.210

12. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'26.220

ーー以下予選Q1で決定ーー

13. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'22.412

14. 松下信治（B-Max Racing Team）1'22.171

15. 山下健太（KONDO RACING）1'22.429

16. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'22.387

17. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.476

18. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'22.671

19. 国本雄資（KCMG）1'22.675

20. 小林可夢偉（KCMG）1'22.776

21. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.941