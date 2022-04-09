笹原右京が初ポール獲得！ 2022スーパーフォーミュラ第1戦富士：予選タイム結果
スーパーフォーミュラ第1戦の公式予選が富士スピードウェイで行なわれた。土曜午後に行なわれる決勝レースのポールポジションを獲得したのは笹原右京（TEAM MUGEN）だった。
【スーパーフォーミュラ第1戦富士：予選タイム結果】
1. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'21.404
2. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'21.668
3. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'21.708
4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'21.727
5. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'21.774
6. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'21.929
7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'21.974
8. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'22.107
9. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'22.120
10. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'22.158
11. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'22.210
12. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'26.220
ーー以下予選Q1で決定ーー
13. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'22.412
14. 松下信治（B-Max Racing Team）1'22.171
15. 山下健太（KONDO RACING）1'22.429
16. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'22.387
17. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.476
18. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'22.671
19. 国本雄資（KCMG）1'22.675
20. 小林可夢偉（KCMG）1'22.776
21. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.941
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