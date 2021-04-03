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スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

【スーパーフォーミュラ】開幕戦富士｜フリー走行タイム結果

2021年スーパーフォーミュラ開幕戦富士のフリー走行が行なわれ、野尻智紀（MUGEN）がトップタイムをマークした。

【スーパーフォーミュラ】開幕戦富士｜フリー走行タイム結果

【スーパーフォーミュラ開幕戦富士｜フリー走行タイム結果】

1. 野尻智紀（MUGEN） 1'21.091
2. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21.208
3. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'21.467
4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL） 1'21.839
5. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21.866
6. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'21.880
7. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING） 1'21.903
8. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'21.936
9. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1'22.156
10. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1'22.207
11. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.244
12. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'22.262
13. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'22.427
14. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1'22.456
15. 小高一斗（KCMG） 1'22.510
16. 国本雄資（KCMG） 1'22.565
17. 中山雄一（KONDO RACING） 1'22.592
18. 山下健太（KONDO RACING） 1'22.787

 

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