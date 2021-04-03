【スーパーフォーミュラ開幕戦富士｜フリー走行タイム結果】

1. 野尻智紀（MUGEN） 1'21.091

2. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21.208

3. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'21.467

4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL） 1'21.839

5. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21.866

6. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'21.880

7. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING） 1'21.903

8. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'21.936

9. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1'22.156

10. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1'22.207

11. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.244

12. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'22.262

13. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'22.427

14. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1'22.456

15. 小高一斗（KCMG） 1'22.510

16. 国本雄資（KCMG） 1'22.565

17. 中山雄一（KONDO RACING） 1'22.592

18. 山下健太（KONDO RACING） 1'22.787