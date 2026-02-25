本文へスキップ

スーパーフォーミュラ 鈴鹿公式テスト

雨の中フラガが最速タイム。ウイリアムズ育成ブラウニングは4番手タイム｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション1タイム結果

鈴鹿サーキットで行なわれているスーパーフォーミュラ合同テスト。初日午前のセッションでは、イゴール・オオムラ・フラガが最速タイムをマークした。

公開日時:
Luke Browning, REALIZE KONDO RACING

Luke Browning, REALIZE KONDO RACING

写真：: Motorsport.com / Japan

スーパーフォーミュラ合同テスト：初日午前タイム結果

1. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:47.629
2. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:48.166
3. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:48.186
4. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:48.272
5. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:48.278
6. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:48.792
7. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:48.893
8. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:49.079
9. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:49.257
10. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:49.326
11. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:49.574
12. 山下健太（KCMG）1:49.871
13. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:49.968
14. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:50.066
15. 小出峻（ThreeBond Racing）1:50.471
16. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:50.661
17. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:50.690
18. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:50.722
19. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:50.786
20. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:50.926
21. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:50.975
22. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:52.406
23. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:54.439
24. カッレ・ロバンペラ（KCMG）2:03.482

