雨の中フラガが最速タイム。ウイリアムズ育成ブラウニングは4番手タイム｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション1タイム結果

スーパーフォーミュラ合同テスト：初日午前タイム結果

1. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:47.629

2. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:48.166

3. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:48.186

4. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:48.272

5. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:48.278

6. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:48.792

7. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:48.893

8. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:49.079

9. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:49.257

10. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:49.326

11. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:49.574

12. 山下健太（KCMG）1:49.871

13. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:49.968

14. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:50.066

15. 小出峻（ThreeBond Racing）1:50.471

16. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:50.661

17. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:50.690

18. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:50.722

19. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:50.786

20. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:50.926

21. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:50.975

22. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:52.406

23. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:54.439

24. カッレ・ロバンペラ（KCMG）2:03.482