スーパーGT
スーパーGT
R
スーパーGT
ブリーラム
03 7月
-
05 7月
次のセッションまで……
4 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
岡山
11 7月
-
12 7月
Canceled
R
スーパーGT
セパン
17 7月
-
18 7月
次のセッションまで……
18 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
富士
18 7月
-
19 7月
次のセッションまで……
19 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
鈴鹿
22 8月
-
23 8月
次のセッションまで……
54 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
SUGO
11 9月
-
13 9月
Canceled
R
スーパーGT
もてぎ
12 9月
-
13 9月
次のセッションまで……
75 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
オートポリス
23 10月
-
25 10月
Canceled
全て見る:
スケジュール リザルト スタンディング
サインイン

Motorsport Network

TV チケットを購入 ストア

アプリをダウンロード

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケットを購入 ストア
スーパーGT / 富士公式テスト / 速報ニュース

富士公式テスト｜セッション3 タイム結果

シェア
コメント
富士公式テスト｜セッション3 タイム結果
2020/06/28 3:47

富士スピードウェイで行なわれているスーパーGTの公式テスト。ウエットコンディションとなった2日目午前のセッション3では、GT500クラスが#100 RAYBRIG NSX-GT、GT300クラスは#11 GAINER TANAX GT-Rがトップタイムを記録した。タイム結果は以下のとおり。

【GT500クラス】

1. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'40''147
2. #38 ZENT GR Supra 1'40''480
3. #14 WAKO'S 4CR GR Supra 1'40''864
4. #8 ARTA NSX-GT 1'41''212
5. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'41''405
6. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'41''494
7. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'41''840
8. #36 au TOM'S GR Supra 1'41''929
9. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'42''252
10. #17 KEIHIN NSX-GT 1'42''320
11. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'42''764
12. #64 Modulo NSX-GT 1'43''781
13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'43''860
14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'44''009
15. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'45''166

【GT300クラス】

1. #11 GAINER TANAX GT-R 1'47''589
2. #55 ARTA NSX GT3 1'47''920
3. #96 K-tunes RC F GT3 1'48''566
4. #9 PACIFIC NAC D'station Vantage 1'48''677
5. #56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-R 1'48''751
6. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'49''000
7. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'49''109
8. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'49''177
9. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'49''262
10. #6 ADVICS muta MC86 1'49''294
11. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'49''430
12. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'50''382
13. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'50''468
14. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'50''639
15. #7 Studie BMW M6 1'50''798
16. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'50''874
17. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'50''997
18. #25 HOPPY Porsche 1'51''477
19. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'51''564
20. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'51''590
21. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'51''941
22. #2 シンティアム・アップル・ロータス 1'52''239
23. #10 GAINER TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL 1'52''665
24. #50 ARNAGE AMG GT3 1'53''244
25. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'54''530
      #5 マッハ車検 GTNET MC86 No time
      #52 SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT No time
      #65 LEON PYRAMID AMG No time

Read Also:

次の記事
ホンダNSX-GTが富士公式テストで新しいフロントのエアロパーツをテスト

前の記事

ホンダNSX-GTが富士公式テストで新しいフロントのエアロパーツをテスト

次の記事

雨でもホンダ勢が最速！　富士テストのセッション3は100号車NSX-GTがトップ

雨でもホンダ勢が最速！　富士テストのセッション3は100号車NSX-GTがトップ

trending 今日

美しきF1マシン：2年半にわたって活躍……日本メーカーのエンジンも載せた：ロータス102
F1 / F1
1時間

美しきF1マシン：2年半にわたって活躍……日本メーカーのエンジンも載せた：ロータス102

美しきF1マシン「2年半にわたって走った”多彩”な経歴を持つ1台」ティレル020
F1 / F1

美しきF1マシン「2年半にわたって走った”多彩”な経歴を持つ1台」ティレル020

ハミルトン、“元支配者”エクレストンに苦言「F1に多様性がなかった理由が分かる」
F1 / F1
1時間

ハミルトン、“元支配者”エクレストンに苦言「F1に多様性がなかった理由が分かる」

青いフェラーリに黄＆白のマクラーレン？　記憶に残るF1特別カラーリング10選
F1 / F1

青いフェラーリに黄＆白のマクラーレン？　記憶に残るF1特別カラーリング10選

美しきF1マシン：「日本人が”夢”を見た、白い流星」ティレル022
F1 / F1

美しきF1マシン：「日本人が”夢”を見た、白い流星」ティレル022

雨でもホンダ勢が最速！　富士テストのセッション3は100号車NSX-GTがトップ
スーパーGT / スーパーGT
31分

雨でもホンダ勢が最速！　富士テストのセッション3は100号車NSX-GTがトップ

美しきF1マシン：「最も悔しい、日本人の日本GP”4位”」B.A.R.ホンダ006
F1 / F1

美しきF1マシン：「最も悔しい、日本人の日本GP”4位”」B.A.R.ホンダ006

トラブルメーカーであり革新車……フェラーリ640「美しきゲームチェンジャー」
F1 / F1

トラブルメーカーであり革新車……フェラーリ640「美しきゲームチェンジャー」

最新ニュース

雨でもホンダ勢が最速！　富士テストのセッション3は100号車NSX-GTがトップ
スーパーGT / スーパーGT
31分

雨でもホンダ勢が最速！　富士テストのセッション3は100号車NSX-GTがトップ

富士公式テスト｜セッション3 タイム結果
スーパーGT / スーパーGT
1時間

富士公式テスト｜セッション3 タイム結果

ホンダNSX-GTが富士公式テストで新しいフロントのエアロパーツをテスト
スーパーGT / スーパーGT

ホンダNSX-GTが富士公式テストで新しいフロントのエアロパーツをテスト

牧野が一発の速さ魅せる！　セッション2は100号車がトップ、日産勢はトラブル多発
スーパーGT / スーパーGT

牧野が一発の速さ魅せる！　セッション2は100号車がトップ、日産勢はトラブル多発

コメントを読み込む

この記事について

シリーズ スーパーGT
イベント 富士公式テスト

Trending

1
F1

美しきF1マシン：2年半にわたって活躍……日本メーカーのエンジンも載せた：ロータス102

1時間
2
F1

美しきF1マシン「2年半にわたって走った”多彩”な経歴を持つ1台」ティレル020

3
F1

ハミルトン、“元支配者”エクレストンに苦言「F1に多様性がなかった理由が分かる」

1時間
4
F1

青いフェラーリに黄＆白のマクラーレン？　記憶に残るF1特別カラーリング10選

5
F1

美しきF1マシン：「日本人が”夢”を見た、白い流星」ティレル022

最新のビデオ

SGTxGTS Special Race Rd.1 音声公開！ 33:23
スーパーGT

SGTxGTS Special Race Rd.1 音声公開！

【SGT動画】スーパーGT×グランツーリスモ　スペシャルレース第1戦 01:24:16
スーパーGT

【SGT動画】スーパーGT×グランツーリスモ　スペシャルレース第1戦

GTA代表 坂東よりファンの皆様へ｜2020年シーズン開幕へ向けて 05:37
スーパーGT

GTA代表 坂東よりファンの皆様へ｜2020年シーズン開幕へ向けて

Ｂ-Max Visor誕生 01:43
スーパーGT

Ｂ-Max Visor誕生

2012 JAF GP FUJI SPRINT CUP GT500 Race2 52:01
スーパーGT

2012 JAF GP FUJI SPRINT CUP GT500 Race2

最新ニュース

雨でもホンダ勢が最速！　富士テストのセッション3は100号車NSX-GTがトップ
SGT

雨でもホンダ勢が最速！　富士テストのセッション3は100号車NSX-GTがトップ

富士公式テスト｜セッション3 タイム結果
SGT

富士公式テスト｜セッション3 タイム結果

ホンダNSX-GTが富士公式テストで新しいフロントのエアロパーツをテスト
SGT

ホンダNSX-GTが富士公式テストで新しいフロントのエアロパーツをテスト

牧野が一発の速さ魅せる！　セッション2は100号車がトップ、日産勢はトラブル多発
SGT

牧野が一発の速さ魅せる！　セッション2は100号車がトップ、日産勢はトラブル多発

富士公式テスト｜セッション2 タイム結果
SGT

富士公式テスト｜セッション2 タイム結果

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.