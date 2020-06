【GT500クラス】

1. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'40''147

2. #38 ZENT GR Supra 1'40''480

3. #14 WAKO'S 4CR GR Supra 1'40''864

4. #8 ARTA NSX-GT 1'41''212

5. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'41''405

6. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'41''494

7. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'41''840

8. #36 au TOM'S GR Supra 1'41''929

9. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'42''252

10. #17 KEIHIN NSX-GT 1'42''320

11. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'42''764

12. #64 Modulo NSX-GT 1'43''781

13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'43''860

14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'44''009

15. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'45''166

【GT300クラス】

1. #11 GAINER TANAX GT-R 1'47''589

2. #55 ARTA NSX GT3 1'47''920

3. #96 K-tunes RC F GT3 1'48''566

4. #9 PACIFIC NAC D'station Vantage 1'48''677

5. #56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-R 1'48''751

6. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'49''000

7. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'49''109

8. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'49''177

9. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'49''262

10. #6 ADVICS muta MC86 1'49''294

11. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'49''430

12. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'50''382

13. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'50''468

14. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'50''639

15. #7 Studie BMW M6 1'50''798

16. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'50''874

17. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'50''997

18. #25 HOPPY Porsche 1'51''477

19. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'51''564

20. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'51''590

21. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'51''941

22. #2 シンティアム・アップル・ロータス 1'52''239

23. #10 GAINER TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL 1'52''665

24. #50 ARNAGE AMG GT3 1'53''244

25. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'54''530

#5 マッハ車検 GTNET MC86 No time

#52 SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT No time

#65 LEON PYRAMID AMG No time