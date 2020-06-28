富士スピードウェイで行なわれているスーパーGTの公式テスト。ウエットコンディションとなった2日目午前のセッション3では、GT500クラスが#100 RAYBRIG NSX-GT、GT300クラスは#11 GAINER TANAX GT-Rがトップタイムを記録した。タイム結果は以下のとおり。
【GT500クラス】
1. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'40''147
2. #38 ZENT GR Supra 1'40''480
3. #14 WAKO'S 4CR GR Supra 1'40''864
4. #8 ARTA NSX-GT 1'41''212
5. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'41''405
6. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'41''494
7. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'41''840
8. #36 au TOM'S GR Supra 1'41''929
9. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'42''252
10. #17 KEIHIN NSX-GT 1'42''320
11. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'42''764
12. #64 Modulo NSX-GT 1'43''781
13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'43''860
14. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'44''009
15. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'45''166
【GT300クラス】
1. #11 GAINER TANAX GT-R 1'47''589
2. #55 ARTA NSX GT3 1'47''920
3. #96 K-tunes RC F GT3 1'48''566
4. #9 PACIFIC NAC D'station Vantage 1'48''677
5. #56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-R 1'48''751
6. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'49''000
7. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'49''109
8. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'49''177
9. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'49''262
10. #6 ADVICS muta MC86 1'49''294
11. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'49''430
12. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'50''382
13. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'50''468
14. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'50''639
15. #7 Studie BMW M6 1'50''798
16. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'50''874
17. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'50''997
18. #25 HOPPY Porsche 1'51''477
19. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'51''564
20. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'51''590
21. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'51''941
22. #2 シンティアム・アップル・ロータス 1'52''239
23. #10 GAINER TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL 1'52''665
24. #50 ARNAGE AMG GT3 1'53''244
25. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'54''530
#5 マッハ車検 GTNET MC86 No time
#52 SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT No time
#65 LEON PYRAMID AMG No time