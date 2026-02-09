ルクレールの“推しポケモン”は、赤くて速いアイツだ！　ポケモン30周年記念動画にF1トップドライバーが出演

2026年で、初代作品の発売から30周年を迎える『ポケットモンスター』シリーズ。世界中で絶大な人気を誇る“ポケモン”が、この度特別映像を公開。その中に、F1ドライバーのシャルル・ルクレールも出演している。

『What's Your Favorite？』（あなたのお気に入りは？）と題されたその動画では、世界を代表する数々の著名人が出演。お気に入りのポケモンと写真を撮ることができる『Pokémon GO』内の新機能『What's Your Favorite？』になぞらえて、自身のお気に入りのポケモンについて語る内容となっている。

出演したのはシンガーのレディー・ガガ、コメディアンのトレバー・ノア、ガールズグループ『BLACKPINK』のジス、サッカー選手のラミン・ヤマル、女優のマイトレイ・ラマクリシュナン、ラッパー・シンガーのヤング・ミコ、そしてフェラーリのF1ドライバーであるルクレールだ。

動画では、出演者たちが“推しポケモン”のお気に入りポイントについて挙げるシーンが連続するが、その中でモナコ・モンテカルロと思しき場所でインタビューに応えるルクレールは、そのポケモンについて「とてつもなく速くて」「穏やかで」「僕たちはどちらも速い」などと話す。そして動画終盤で、それがウインディ（英名：Arcanine）であることが明かされた。

ウインディは、こいぬポケモンのガーディが進化した姿。ほのおタイプで、身体は赤色（ほとんどオレンジだが）に黒の縞模様となっている。ポケモン公式の説明によると、ウインディは1日に10000kmもの距離を走るほどの快足なのだという。赤くて速い……ルクレールがF1で長く所属してきたフェラーリとも共通項があるように思える。

ルクレールは2018年にF1にデビューし、2019年からフェラーリに所属。以降8回の優勝を記録しており、年間ランキングは2022年の2位が最高位となっている。昨年は優勝に届かなかったが、新規則となる2026年シーズンの飛躍を誓う。