角田裕毅とグランツーリスモで真剣勝負！　オンラインイベント『Red Bull Beat The Pro 2021』が開催中

Honda NSX Gr.3 1 / 6 写真:: (c)2021 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

Honda NSX Gr.3 2 / 6 写真:: (c)2021 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

Honda NSX Gr.3 3 / 6 写真:: (c)2021 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

Honda NSX Gr.3 4 / 6 写真:: (c)2021 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

Honda NSX Gr.3 5 / 6 写真:: (c)2021 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.