フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」
レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1引退後は父ヨスに倣ってラリーに参戦することはないと語った。
4度のF1チャンピオンに輝いたマックス・フェルスタッペンが、ラリーに参戦することはないだろう。彼は、F1引退後に他のシリーズへの参戦を希望しているものの、父親の足跡を継いでラリーの世界へ進むことはないと語り、その理由を明らかにした。
ヨス・フェルスタッペンは2022年2月にベルギーでラリーデビュー。この年の8月にはイープル・ラリーでWRC（世界ラリー選手権）デビューも果たした。現在はヨーロピアン・ラリー選手権に出場している。
「正直に言うと、かなりクレイジーだよ。本当にすごいと思うのは、彼が今53歳、もうすぐ54歳なのに、20代後半から30代前半の選手たちとレースをしていることだ」と、フェルスタッペンは『Up To Speed』ポッドキャストに出演した際、父について語った。
「いくつかの選手権では、父は彼らに勝っている。もちろん、ラリーでは多くのことをメモで確認するけど、結局のところ少しずつ筋肉の記憶が頼りになるようになる。だから数年続ければ、自然と上達するんだ」
「正直言って、父は本当に上手だ。大好きなんだ。彼を倒すのは本当に難しい。例えば、空港で少しスペースを借りて、コースを整備してもらって一緒に走るとしよう。正直言って、1周で彼に勝つには全力で走らなければならない」
「それが好きなんだ。ちゃんとしたステージで、彼がどんなラリーカーを運転していても、その映像を全部見せてくれるんだ。本当に感心する」
Jos Verstappen, Renaud Jamoul, Skoda Fabia Evo R2
Photo by: Red Bull Content Pool
フェルスタッペンは父親のラリー活動を尊敬しているものの、自身はリスクを負うつもりはないと明言した。
「すごくクールだと思うんだけど、もしミスをして木にぶつかってしまったら……木は動いていないわけだからね。それが僕にとっての限界。やりたくないことなんだ。リスクが大きすぎるからね」
「少し馬鹿げているように聞こえるかもしれないが、F1では少なくともほとんどの場合、クラッシュするとバリアがある。適切に設計されたバリアで、衝撃をより吸収するはずだ」
「少なくとも僕の考えでは、少し違いがある。それは僕が負うつもりのないリスクだけど、見るのは本当にクールだ」
以前から、それほどF1に強い執着があるわけではないと明言してきたフェルスタッペン。F1の新しいレギュレーションを声高に批判していることから、彼が早々にF1を離れて他のカテゴリーに挑戦するのではないかと見られている。
しかしその選択肢に、少なくともラリーは入ってこないようだ。
記事をシェアもしくは保存
ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす
レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？ ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い
F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」
最新ニュース
キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？ クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」
フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」
2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む
最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
Top Comments