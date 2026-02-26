本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果

サッシャ＆中野信治の最強コンビがFODのF1中継で復活！　水曜配信のF1新番組『F1 R.A.W.』も決定

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
サッシャ＆中野信治の最強コンビがFODのF1中継で復活！　水曜配信のF1新番組『F1 R.A.W.』も決定

クアルタラロ最優先の姿勢を見直す時期……移籍濃厚な今こそ！　リンスがヤマハに提言「他の声に耳を傾けて」

MotoGP
ブリーラムテスト
クアルタラロ最優先の姿勢を見直す時期……移籍濃厚な今こそ！　リンスがヤマハに提言「他の声に耳を傾けて」

元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」

今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果
F1 バーレーン プレシーズンテスト後半

フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、F1引退後は父ヨスに倣ってラリーに参戦することはないと語った。

Lydia Mee
公開日時:
Max Verstappen, Red Bull Racing

　4度のF1チャンピオンに輝いたマックス・フェルスタッペンが、ラリーに参戦することはないだろう。彼は、F1引退後に他のシリーズへの参戦を希望しているものの、父親の足跡を継いでラリーの世界へ進むことはないと語り、その理由を明らかにした。

　ヨス・フェルスタッペンは2022年2月にベルギーでラリーデビュー。この年の8月にはイープル・ラリーでWRC（世界ラリー選手権）デビューも果たした。現在はヨーロピアン・ラリー選手権に出場している。

「正直に言うと、かなりクレイジーだよ。本当にすごいと思うのは、彼が今53歳、もうすぐ54歳なのに、20代後半から30代前半の選手たちとレースをしていることだ」と、フェルスタッペンは『Up To Speed』ポッドキャストに出演した際、父について語った。

「いくつかの選手権では、父は彼らに勝っている。もちろん、ラリーでは多くのことをメモで確認するけど、結局のところ少しずつ筋肉の記憶が頼りになるようになる。だから数年続ければ、自然と上達するんだ」

「正直言って、父は本当に上手だ。大好きなんだ。彼を倒すのは本当に難しい。例えば、空港で少しスペースを借りて、コースを整備してもらって一緒に走るとしよう。正直言って、1周で彼に勝つには全力で走らなければならない」

「それが好きなんだ。ちゃんとしたステージで、彼がどんなラリーカーを運転していても、その映像を全部見せてくれるんだ。本当に感心する」

Jos Verstappen, Renaud Jamoul, Skoda Fabia Evo R2

Jos Verstappen, Renaud Jamoul, Skoda Fabia Evo R2

Photo by: Red Bull Content Pool

　フェルスタッペンは父親のラリー活動を尊敬しているものの、自身はリスクを負うつもりはないと明言した。

「すごくクールだと思うんだけど、もしミスをして木にぶつかってしまったら……木は動いていないわけだからね。それが僕にとっての限界。やりたくないことなんだ。リスクが大きすぎるからね」

「少し馬鹿げているように聞こえるかもしれないが、F1では少なくともほとんどの場合、クラッシュするとバリアがある。適切に設計されたバリアで、衝撃をより吸収するはずだ」

「少なくとも僕の考えでは、少し違いがある。それは僕が負うつもりのないリスクだけど、見るのは本当にクールだ」

　以前から、それほどF1に強い執着があるわけではないと明言してきたフェルスタッペン。F1の新しいレギュレーションを声高に批判していることから、彼が早々にF1を離れて他のカテゴリーに挑戦するのではないかと見られている。

　しかしその選択肢に、少なくともラリーは入ってこないようだ。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 サッシャ＆中野信治の最強コンビがFODのF1中継で復活！　水曜配信のF1新番組『F1 R.A.W.』も決定

Top Comments

More from
Lydia Mee

キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

映画『F1／エフワン』のピアス役、ダムソン・イドリスがF1のアンバサダーに就任「映画に出演する前から、F1には深い敬意を抱いていた」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
映画『F1／エフワン』のピアス役、ダムソン・イドリスがF1のアンバサダーに就任「映画に出演する前から、F1には深い敬意を抱いていた」

ローソンと角田裕毅の交代劇は「私の選択ではなかった」ホーナー元レッドブル代表が明かす裏側

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソンと角田裕毅の交代劇は「私の選択ではなかった」ホーナー元レッドブル代表が明かす裏側
More from
マックス フェルスタッペン

ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソン「フェルスタッペンは本当にいいひと」レッドブル昇格・降格後共に助けて貰ったと明かす

レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い

F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
F1ドメニカリCEO、”今のF1面白くない”発言のフェルスタッペンが早期引退する可能性を完全否定「彼はF1を愛しているが、言いたいことを言うんだ」

最新ニュース

キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
2日間のスーパーフォーミュラ合同テストが終了。ROOKIE移籍の福住仁嶺が総合トップで開幕へ……復帰の松下信治も上位に食い込む

最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果