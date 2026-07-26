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フォーミュラE 東京E-Prixレース2

フォーミュラE東京E-Prixに雷雨襲来。フリー走行3回目が中止に！

フォーミュラEの東京E-Prix。フリー走行3回目は雷雨のため中止となった。

田中 健一
編集:
Heavy Rain at Tokyo

Heavy Rain at Tokyo

写真：: Motorsport.com / Japan

　フォーミュラE東京E-Prixフリー走行3回目は雷雨襲来のため、セッションが中止となることが決まった。

　走行3日目を迎えているフォーミュラEの東京E-Prix。この日は13時30分からこの週末3回目となるフリー走行が予定されていた。しかしセッション開始直前に、雷を伴う豪雨がサーキットに襲来。ガレージ内も含めピットエリアにいる全員に、東京ビッグサイトの展示棟に退避するよう指示が出された。セッション自体も開始が延期されることになった。

　セッション開始予定時刻から20分が経過しても、退避指示は解除されず、チームスタッフはまだ退避したままの状態。セッション開始の見込みは立たず。その結果、FP3はキャンセルされることが決まった。

　なお大会初日の金曜日にも雷雨が襲来。関係者全員が退避を強いられる事態となっていた。

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