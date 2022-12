マセラティのギュンター、テストで最速タイム連発も「そんなことはどうでもいい」あくまで準備に集中

マセラティのマキシミリアン・ギュンターは、バレンシアで行なわれたフォーミュラEの公式プレシーズンテストでトップタイムを連発したが、新シーズンに向けての準備という麺ではあまり関係ないと語った。

日産からマセラティに移籍したギュンターはテスト初日の午前と午後の両セッションでトップに立つと、その調子をテスト2日目にも持ち越した。午前のセッションで再びトップになり、午後には旧マシンが昨年のテストで記録したベストラップも更新した。

テスト3日目はわずか1時間のセッションが1回だったこともあってトップは逃したが、テスト最終日の午後にテストの総合トップタイムを叩き出し、テストを締めくくった。

タイムだけ見れば、圧倒的なパフォーマンスを持っているように見えるギュンターだが、フォーミュラEが主戦場とするストリートサーキットでのパフォーマンスを象徴するものではないと強調。チームのプログラムがうまくいっていると感じながらも、タイムを見るよりも開幕に向けた準備に集中することが重要であると語った。

Being ahead of his rivals in testing counts for nothing, says Gunther

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images