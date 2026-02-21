本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

MotoGPブリーラムテスト初日｜アレックス・マルケスが最速マーク。兄マルクは2度転倒……ヤマハ下位に沈む

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
MotoGPブリーラムテスト初日｜アレックス・マルケスが最速マーク。兄マルクは2度転倒……ヤマハ下位に沈む

ピアストリ、マネジメント体制を一部変更。ウェーバーはサーキットに帯同せず「特に何かあったわけじゃないよ！」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ピアストリ、マネジメント体制を一部変更。ウェーバーはサーキットに帯同せず「特に何かあったわけじゃないよ！」

2026年のスーパーフォーミュラは計24台に！　『Buzz MK Racing』が発足、元F2戦士スタネックを起用

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
2026年のスーパーフォーミュラは計24台に！　『Buzz MK Racing』が発足、元F2戦士スタネックを起用

2026年のF1勢力図が見えてきた！？　テストのベストタイム＆周回数データ総覧。メルセデスとフェラーリが主役か……アストン・ホンダ大苦戦

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
2026年のF1勢力図が見えてきた！？　テストのベストタイム＆周回数データ総覧。メルセデスとフェラーリが主役か……アストン・ホンダ大苦戦

アプリリア、バニャイヤ獲得に向け猛プッシュ。ヤマハとの契約争いに勝てるか？

MotoGP
MotoGP
アプリリア、バニャイヤ獲得に向け猛プッシュ。ヤマハとの契約争いに勝てるか？

テスト最速フェラーリ、しかしあくまで慎重……ルクレール「他のチームは実力を隠している」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
テスト最速フェラーリ、しかしあくまで慎重……ルクレール「他のチームは実力を隠している」

2026年のF1”持続可能燃料”は、技術開発の大戦争に！　分子レベルまでクローズアップして開発……マシンの軽量化にも繋がる？

F1
F1
2026年のF1”持続可能燃料”は、技術開発の大戦争に！　分子レベルまでクローズアップして開発……マシンの軽量化にも繋がる？

レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
レッドブルF1の”4連覇コンビ”がル・マンに殴り込み！？　ベッテル、フェルスタッペンとの参戦を話し合い
スーパーフォーミュラ

2026年のスーパーフォーミュラは計24台に！　『Buzz MK Racing』が発足、元F2戦士スタネックを起用

Buzz Racingとエムケイカンパニーがジョイントした『Buzz MK Racing』がスーパーフォーミュラに新規参戦。ロマン・スタネックを起用することになった。これで2026年シーズンのスーパーフォーミュラは24台によって競われる。

公開日時:
Pole sitter Roman Stanek, Invicta Racing

写真：: Formula Motorsport Ltd

　2026年スーパーフォーミュラ開幕前テストを目前に控えた2月21日、『Buzz MK Racing』の発足が明らかとなった。1台体制で、ドライバーはロマン・スタネックだ。

　昨年は22人のドライバーがしのぎを削ったスーパーフォーミュラ。2026年シーズンに向けては、TEAM IMPULが2台体制から1台体制に減ったものの、新たにDELiGHTWORKS RACING、そしてTEAM GOHが1台体制でグリッドに加わることが昨年の段階で明らかになっており、どちらのチームも昨年末の鈴鹿テストに参加して参戦に向けた準備を進めていた。

　しかし、鈴鹿サーキットで行なわれる2026年の開幕前テスト直前に、Buzz Factoryがプレスリリースを発表。Buzz Racingとエムケイカンパニーのジョイントチーム、Buzz MK Racingがスーパーフォーミュラに新規参戦することを明らかにした。

　これまでも若手ドライバー育成やモータースポーツの底辺拡大に取り組んできたBuzz Racingは、国内最高峰カテゴリーであるスーパーフォーミュラに参戦することで、国内外のドライバーにチャンスを与え、世界に通用するドライバーを輩出し、スーパーフォーミュラの認知を国際的に向上させることを目指していくという。また参戦にあたっては、KONDO RACINGを運営するエムケイカンパニーとジョイントすることになり、Buzz Racing代表の長谷川謙一氏が監督を務める傍ら、総監督には近藤真彦氏を迎える。エンジンはトヨタだ。

　起用するドライバーは、チェコ人ドライバーのスタネック。彼はヨーロッパのフォーミュラカテゴリーで活躍してきたドライバーであり、FIA F3とFIA F2でそれぞれ3シーズン戦った。最高成績はF3がランキング5位、F2がランキング10位だ。

　週明けの鈴鹿テストから走行をスタートすることになるBuzz MK Racing。スタネックは「トップレベルのシングルシーターカテゴリーでキャリアを継続できることを本当に嬉しく思っている。日本でBuzz MK Racingとともに新たなスタートを切れることをとても楽しみにしているし、この機会を与えてくれたチームに心から感謝している。日本のスーパーフォーミュラという最高峰の舞台で、最高のパフォーマンスを発揮できるよう全力を尽くす」とコメントしている。

　なお、メインスポンサーやカラーリングはテスト後に発表されるという。

Buzz MK Racing　参戦体制　　　　　
ゼッケン：97
チーム総監督：近藤真彦
チーム監督：長谷川謙一　　　　　　　　　　　　　　　　
チームエントラント代表：葉山秀樹
ドライバー：ロマン・スタネック
トラックエンジニア：阿部和也
テクニカルエンジニア：Niccolo cini Cerracchio
データエンジニア：高畑直仁

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 Juju擁するTriple Tree Racing、発足2年目に向け新ファクトリーを設立。体制強化しスーパーフォーミュラで高み目指す

Top Comments

最新ニュース

MotoGPブリーラムテスト初日｜アレックス・マルケスが最速マーク。兄マルクは2度転倒……ヤマハ下位に沈む

MotoGP
MGP MotoGP
ブリーラムテスト
MotoGPブリーラムテスト初日｜アレックス・マルケスが最速マーク。兄マルクは2度転倒……ヤマハ下位に沈む

ピアストリ、マネジメント体制を一部変更。ウェーバーはサーキットに帯同せず「特に何かあったわけじゃないよ！」

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ピアストリ、マネジメント体制を一部変更。ウェーバーはサーキットに帯同せず「特に何かあったわけじゃないよ！」

2026年のスーパーフォーミュラは計24台に！　『Buzz MK Racing』が発足、元F2戦士スタネックを起用

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
2026年のスーパーフォーミュラは計24台に！　『Buzz MK Racing』が発足、元F2戦士スタネックを起用

2026年のF1勢力図が見えてきた！？　テストのベストタイム＆周回数データ総覧。メルセデスとフェラーリが主役か……アストン・ホンダ大苦戦

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
2026年のF1勢力図が見えてきた！？　テストのベストタイム＆周回数データ総覧。メルセデスとフェラーリが主役か……アストン・ホンダ大苦戦