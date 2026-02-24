本文へスキップ

スーパーフォーミュラ

WRC王者ロバンペラが乗るスーパーフォーミュラが、レッドブルのリバリーに。KCMGが参戦体制を発表「日本のファンにたくさん会えるのが楽しみ」

カッレ・ロバンペラのSFマシンに、レッドブルのカラーリングが施されることになった。

編集:
KCMG 2026年リバリー

KCMG 2026年リバリー

写真：: KCMG Team

　今季からスーパーフォーミュラに参戦するWRC王者カッレ・ロバンペラが乗るKCMGのマシンが、レッドブルのリバリーになることが明らかになった。

　スーパーフォーミュラは2月25日と26日の2日間、鈴鹿サーキットを舞台にプレシーズンテストを行なう。そのテスト初日を翌日に控えた2月24日、KCMGがSNS上で今シーズンの体制発表を行なった。

　ドライバーラインアップは、既に発表されている通り山下健太とカッレ・ロバンペラのふたり。また、野中誠太がリザーブドライバーを務める。

　中でも注目を集めているのはロバンペラだ。ロバンペラは2022年に史上最年少でWRC（世界ラリー選手権）のワールドチャンピオンに輝いたドライバーであり、翌2023年には連覇を達成した。しかし2025年限りでWRCから引退。今年2026年は日本国内最速のレースとも言えるスーパーフォーミュラに、TOYOTA GAZOO Racingのサポートを受けて参戦することを選んだ。

　そのロバンペラが乗るKCMGのマシンは、エンジンカウルとフロントウイングに、レッドブルのカラーリングが施されることになった。ロバンペラはキャリア初期からレッドブルのサポートも受けており、ヘルメットには常にレッドブルのロゴが躍っている。また2024年には、レッドブルのF1マシンをドライブした経験も持っている。

　スーパーフォーミュラに参戦してからも、そのレッドブルからのサポート続くことになった形だ。

「フォーミュラカーで臨む初のシーズンが良いモノになることを願っている」

　そうロバンペラはチームのプレスリリースにコメントを寄せた。

「新しいチームとの仕事も楽しみだ。シーズンを通じて、たくさんの日本のファンに会えるので、ワクワクしている」

チーム名：KCMG
オーナー：ポール・イップ
代表兼監督：土居隆二
代表代行：土居智子
8号車ドライバー：山下健太
69号車ドライバー：カッレ・ロバンペラ
リザーブドライバー：野中誠太
アンバサダー：松田次生
プロジェクトリーダー：五十嵐一成
トラックエンジニア：田坂泰啓（8号車）／ヤッシャ・オルマン（69号車）
チーフメカニック：松岡佑太（8号車）／澤田真光（69号車）

