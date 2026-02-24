本文へスキップ

スーパーフォーミュラ

INGING、2026年のスーパーフォーミュラ参戦体制＆マシンのカラーリングを発表「2017年以来のタイトル獲得を目指す」

INGINGが2026年のスーパーフォーミュラ参戦体制を発表した。

編集:
SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING 2026 Livery

SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING 2026 Livery

写真：: Inging Motorsport

　INGINGが、2026年のスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨年に引き続き、SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGINGとして参戦するとした。

　既に発表されているとおり、ドライバーラインアップは阪口晴南と大湯都史樹のコンビ。監督は立川祐路が務める。

　昨年は表彰台を獲得できず、チームランキングでも6位に終わったSANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING。チームはプレスリリースで「2017年以来のタイトル獲得を目指します」と力強く宣言している。メインパートナーは株式会社三基商会と株式会社ベルテクス・パートナーズの2社である。

　なおスーパーフォーミュラは2月25日と26日の2日間、鈴鹿サーキットを舞台にプレシーズンテストを行ない、開幕への準備を加速させることになる。そしてこの直後の2月28日12:15から、INGINGはファンミーティングを行ない、その模様がYouTubeチャンネル「U-SPORTS Wednesday」でライブ配信される予定だ。

【2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権参戦体制】
■エントラント名：INGING MOTORSPORT（インギングモータースポーツ）
■チーム名：SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING
■車両名：SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23
■チームオーナー：卜部治久
■チーム監督：立川祐路
■38号車ドライバー：阪口晴南／エンジニア：渡邊信太郎
■39号車ドライバー：大湯都史樹／エンジニア：岡島慎太郎

