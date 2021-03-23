【スーパーフォーミュラ】富士合同テスト｜セッション2タイム結果

【スーパーフォーミュラ富士公式合同テスト｜セッション2タイム結果】

1. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'21.371

1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21.722

3. 平川亮（carenex TEAM IMPUL） 1'21.857

4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'22.014

5. 野尻智紀（MUGEN） 1'22.184

6. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'22.192

7. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'22.243

8. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.254

9. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'22.413

10. 小高一斗（KCMG） 1'22.422

11. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1'22.651

12. 国本雄資（KCMG） 1'22.664

13. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1'22.690

14. 山下健太（KONDO RACING） 1'22.718

15. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1'22.966

16. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING） 1'23.039

17. 中山雄一（KONDO RACING） 1'23.204

18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'23.460