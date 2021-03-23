【スーパーフォーミュラ】富士合同テスト｜セッション1タイム結果
2021年スーパーフォーミュラ第2回公式合同テストのセッション1が富士スピードウェイで行なわれ、TEAM IMPULの平川亮がトップタイムをマークした。
【スーパーフォーミュラ富士公式合同テスト｜セッション1タイム結果】
1. 平川亮（TEAM IMPUL） 1'21.844
2. 福住仁嶺（DANDELION RACING） 1'22.357
3. 野尻智紀（MUGEN） 1'22.397
4. 阪口晴南（INGING MOTORSPORT） 1'22.415
5. 関口雄飛（TEAM IMPUL） 1'22.495
6. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1'22.590
7. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'22.645
8. 笹原右京（DANDELION RACING） 1'22.843
9. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.857
10. 坪井翔（INGING MOTORSPORT） 1'22.955
11. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'23.125
12. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'23.217
13. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'23.246
14. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'23.366
15. 山下健太（KONDO RACING） 1'23.376
16. 小高一斗（KCMG） 1'23.514
17. 中山雄一（KONDO RACING） 1'23.799
18. 国本雄資（KCMG） 1'24.274
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