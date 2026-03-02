本文へスキップ

スーパーGT ANEST IWATA GAINER Racing体制発表

KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目

スーパーGTのGT500クラスを戦うTGR TEAM KeePer CERUMOが、2026年のマシンカラーリングを発表した。

TGR TEAM KeePer CERUMO

TGR TEAM KeePer CERUMO

　TGR TEAM KeePer CERUMOが、スーパーGTの参戦体制を発表。2026年に使用するマシンカラーリングが公開された。

　昨シーズンは圧倒的な強さを見せたトヨタ陣営。そのうち、唯一ドライバーラインアップに変化があったのが38号車のCERUMOだ。

　石浦宏明のGT500勇退によって空いたシートに、小林利徠斗が座り、大湯都史樹とタッグを組む。昨年、小林はGT300クラスへのフル参戦2年目にしてCARGUY MKS RACINGで堂々のタイトル争いを展開した期待の若手だ。

　ドライバーラインアップ以外、立川祐路監督をはじめとした体制は変わっていない。

　今回発表されたマシンカラーリングを見ると、白と青をベースとした配色は変わっていないものの、ボンネットやマシン側面が青から白へと変わっている。

　すでにカラーリング施工は終わっており、今週末の6日（金）～7日（土）に岡山で行なわれる公式テストでもこのカラーリングで走行が行なわれるようだ。

