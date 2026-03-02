KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目
スーパーGTのGT500クラスを戦うTGR TEAM KeePer CERUMOが、2026年のマシンカラーリングを発表した。
TGR TEAM KeePer CERUMO
TGR TEAM KeePer CERUMOが、スーパーGTの参戦体制を発表。2026年に使用するマシンカラーリングが公開された。
昨シーズンは圧倒的な強さを見せたトヨタ陣営。そのうち、唯一ドライバーラインアップに変化があったのが38号車のCERUMOだ。
石浦宏明のGT500勇退によって空いたシートに、小林利徠斗が座り、大湯都史樹とタッグを組む。昨年、小林はGT300クラスへのフル参戦2年目にしてCARGUY MKS RACINGで堂々のタイトル争いを展開した期待の若手だ。
ドライバーラインアップ以外、立川祐路監督をはじめとした体制は変わっていない。
今回発表されたマシンカラーリングを見ると、白と青をベースとした配色は変わっていないものの、ボンネットやマシン側面が青から白へと変わっている。
すでにカラーリング施工は終わっており、今週末の6日（金）～7日（土）に岡山で行なわれる公式テストでもこのカラーリングで走行が行なわれるようだ。
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
ラウル・フェルナンデス「タイヤが最後は終わってしまった。でもこの3位は重要な結果」
ダブル表彰台アコスタ、ランキング首位で開幕戦終える「トップを楽しみたいし、できるだけ続くといいね」
KeePer CERUMO、新カラーリング発表。岡山公式テストで早速お披露目
DAZNとFODが強力タッグ。スポーツを盛り上げるキャンペーンをスタート！
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。