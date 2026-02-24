F1史に残る稀代の名車『レッドブルRB19』を1/8スケールでその手に！　デアゴスティーニ、ウェブ限定販売スタート

本文へスキップ

レッドブルの2023年F1マシン『RB19』の1/8スケールモデルを組み立てるシリーズを、デアゴスティーニ・ジャパンが2月24日からウェブ限定で発売した。

編集:
デアゴスティーニ『オラクル・レッドブル・レーシングRB19』

デアゴスティーニ『オラクル・レッドブル・レーシングRB19』

写真：: deagostini

　デアゴスティーニ・ジャパンは、2023年シーズンにF1史上最高勝率となる22戦中21勝をマークしたレッドブルRB19を1/8スケールで組み立てる、『オラクル・レッドブル・レーシング RB19』を2月24日（火）に発売開始した。

　RB19は、前述の通りシーズン最高勝率記録を打ち立てレッドブルにダブルタイトルをもたらしただけでなく、マックス・フェルスタッペンの年間19勝というシーズン最多勝利記録も打ち立てた、まさにF1史上に残る偉業を達成したマシンだ。

　今回のシリーズで組み立てられる1/8スケールのマシンは、空力効率を最大限に生かすためのノーズやリヤウイングなど、マシンの複雑なボディ形状がダイキャストとABS樹脂で再現されている。

　その心臓部であり、活躍を支えたパワーユニット『ホンダ・RBPTH001』などの内部ディティールも楽しむことができる。

　またフロントタイヤもステアリングホイールに連動して動き、ゴム製のタイヤも回転するなど、豊富な可動ギミックが備わっている。

　マガジンや組み立てガイドは付属しないが、ウェブサイトから日本語の「組み立てガイド」をダウンロードできるため、初めての方でも安心。さらに英語版のデジタルマガジンも楽しめるという。

　月1回の定期発送で、全25回を予定。フロントウイングの一部やヘイローのパーツが届く第1回はお試し価格990円（税込）、タイヤやサスペンションアームなどが届く第2回は特別価格4990円（税込）、第3回以降は10990円（税込）となっている。

　定期購読を申し込んだ先着450名には、RB19の1/43スケールのミニチュアがプレゼントされる、オトクなキャンペーンも実施されている。

　詳細や購入方法は、デアゴスティーニのホームページ（https://deagostini.jp/r/rbd/）を確認していただきたい。

