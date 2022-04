伝統のモナコGP、23年以降も継続間違いなし？　拡大続けるF1グランプリで”費用負担ムリ”の憶測を否定

Listen to this article

F1モナコGPは1950年から開催カレンダーに組み込まれてきた伝統の一戦。世界三大レースのひとつに数えられるこの華やかなグランプリの主催者は、2023年以降もF1にとどまり続ける自信がある様子だ。

歴史あるモナコGPの将来については、近年になって不安の声が上がるようになった。これはF1が様々な開催地候補から強い勧誘を受け、マイアミやラスベガスといった新たな開催地でのレースを増やしている一方で、モナコGPは伝統的に開催権料を支払っていないことが発端となっていた。

F1のステファノ・ドメニカリCEOは最近、レースがカレンダーに留まり続けるには「もはや”血統”だけでは不十分」であり、新たなイベントの到来によって「伝統あるグランプリのオーガナイザーはそのクオリティレベルを上げる必要に直面している」と警告とも取れる言葉を発した。

