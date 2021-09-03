前 / F1オランダFP1：ハミルトンがトップも、赤旗中断で勢力図は見えず…角田裕毅はマシントラブルで20番手 次 / F1オランダFP2：フェラーリがワンツー。母国フェルスタッペンは赤旗でアタック不発、角田裕毅13番手F1 / オランダGP ニュース
F1オランダFP2速報：2度の赤旗中断もトップはフェラーリのルクレール、角田は13番手
F1第13戦オランダGPのフリー走行2回目が行なわれ、トップタイムを計測したのはシャルル・ルクレール（フェラーリ）。角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）は、13番手だった。
オランダはザントフールト・サーキットで開催される第13戦オランダGPのフリー走行2回目が行なわれた。セッショントップタイムの1分10秒902をマークしたのは、シャルル・ルクレール（フェラーリ）だった。
2番手には、チームメイトのカルロス・サインツJr.が0.154秒差で並んだ。3番手はトップのルクレールから0.172差でエステバン・オコン（アルピーヌ）がつけた。
4番手にバルテリ・ボッタス（メルセデス）、5番手に母国レースとなるマックス・フェルスタッペンが1分11秒264でつけた。
FP1ではセバスチャン・ベッテル（アストンマーチン）のマシントラブルによる赤旗中断で走行時間が大幅に減少したが、FP2でもルイス・ハミルトン（メルセデス）のマシンストップとニキータ・マゼピン（ハース）のスピンにより2度赤旗が振られた。
マシントラブルによりFP1でタイムを計測できなかった角田裕毅は、1分12秒096で13番手。チームメイトのピエール・ガスリーは7番手だった。
|順位
|ドライバー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|シャルル ルクレール
|29
|1'10.902
|216.247
|2
|カルロス サインツ Jr.
|28
|1'11.056
|0.154
|0.154
|215.779
|3
|エステバン オコン
|33
|1'11.074
|0.172
|0.018
|215.724
|フルリザルトを見る
Read Also:
シェア
コメント
前の記事
F1オランダFP1：ハミルトンがトップも、赤旗中断で勢力図は見えず…角田裕毅はマシントラブルで20番手
次の記事
F1オランダFP2：フェラーリがワンツー。母国フェルスタッペンは赤旗でアタック不発、角田裕毅13番手
コメントを読み込む
F1オランダFP2速報：2度の赤旗中断もトップはフェラーリのルクレール、角田は13番手
シェア
コメント
Trending
2021/06/04
バーチャルオンボード映像：バクー市街地サーキット
2021/05/05
Romain Grosjean's Special Mercedes Test
2021/04/02
Albert Park Circuit Modifications Project
2021/03/03
Aston Martin AMR21 Unveiling
Trending 今日
Listen to this article