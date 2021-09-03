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/ F1オランダFP1：ハミルトンがトップも、赤旗中断で勢力図は見えず…角田裕毅はマシントラブルで20番手 / F1オランダFP2：フェラーリがワンツー。母国フェルスタッペンは赤旗でアタック不発、角田裕毅13番手
F1 / オランダGP ニュース

F1オランダFP2速報：2度の赤旗中断もトップはフェラーリのルクレール、角田は13番手

F1第13戦オランダGPのフリー走行2回目が行なわれ、トップタイムを計測したのはシャルル・ルクレール（フェラーリ）。角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）は、13番手だった。

F1オランダFP2速報：2度の赤旗中断もトップはフェラーリのルクレール、角田は13番手

　オランダはザントフールト・サーキットで開催される第13戦オランダGPのフリー走行2回目が行なわれた。セッショントップタイムの1分10秒902をマークしたのは、シャルル・ルクレール（フェラーリ）だった。

　2番手には、チームメイトのカルロス・サインツJr.が0.154秒差で並んだ。3番手はトップのルクレールから0.172差でエステバン・オコン（アルピーヌ）がつけた。

　4番手にバルテリ・ボッタス（メルセデス）、5番手に母国レースとなるマックス・フェルスタッペンが1分11秒264でつけた。

　FP1ではセバスチャン・ベッテル（アストンマーチン）のマシントラブルによる赤旗中断で走行時間が大幅に減少したが、FP2でもルイス・ハミルトン（メルセデス）のマシンストップとニキータ・マゼピン（ハース）のスピンにより2度赤旗が振られた。

　マシントラブルによりFP1でタイムを計測できなかった角田裕毅は、1分12秒096で13番手。チームメイトのピエール・ガスリーは7番手だった。

順位 ドライバー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Monaco シャルル ルクレール 29 1'10.902     216.247
2 Spain カルロス サインツ Jr. 28 1'11.056 0.154 0.154 215.779
3 France エステバン オコン 33 1'11.074 0.172 0.018 215.724
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