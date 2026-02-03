本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

F1
F1
ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

F1
F1
バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

F1
F1
スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

これで丸わかり！　2026年F1バルセロナテスト：全チームの動向とコメントを振り返り……抜け出すのはどこだ！

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
これで丸わかり！　2026年F1バルセロナテスト：全チームの動向とコメントを振り返り……抜け出すのはどこだ！

テスト好調メルセデスのアントネッリ、19歳で迎える2年目は王者を狙う！　一方ウルフ代表慎重「彼にとって良い1年にはなるだろうが……」

F1
F1
Mercedes launch
テスト好調メルセデスのアントネッリ、19歳で迎える2年目は王者を狙う！　一方ウルフ代表慎重「彼にとって良い1年にはなるだろうが……」

アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

映画『F1／エフワン』に新たな栄誉。使用楽曲『Bad As I Used To Be』がグラミー賞受賞

F1
F1
映画『F1／エフワン』に新たな栄誉。使用楽曲『Bad As I Used To Be』がグラミー賞受賞
F1

ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

ウイリアムズは、2026年シーズン用のF1マシン『FW48』を発表した。

編集:
優先ソースとして追加する
Williams FW48

Williams FW48

写真：: Williams

　2月3日、ウイリアムズが2026年シーズンのF1を戦うニューマシン『FW48』のカラーリングを発表した。

　新シーズンの開幕に向け、まだ一部のチームが新車のカラーリング発表やお披露目会を残している状況だが、2026年の新規則マシンの姿を一度も見せていないのはウイリアムズだけであった。というのも、彼らは1月にバルセロナで行なわれたシェイクダウンを欠席したからだ。

　テスト欠席の理由は、新車開発の準備の遅れから。ジェームス・ボウルズ代表は、無理をすればバルセロナテストに参加することも不可能ではなかったとしているが、そうしていればシーズン序盤戦のスペアパーツやアップデートの計画に影響が出る可能性があったとコメントしている。

　昨年は表彰台を獲得し、コンストラクターズランキング5位に入るなど躍進したウイリアムズ。今年もアレクサンダー・アルボンとカルロス・サインツJr.のコンビは健在であり、好調と噂されるメルセデス製パワーユニットと共にさらなる躍進を狙いたいところだが、現時点ではライバルに対して少し後れを取る形になってしまった。

　そして今回ついにベールを脱いだと思われた新車FW48。しかし今回発表されたのはカラーリングのみであり、実際のマシンを見るには、バーレーンでのテストまで待たねばならないかもしれない。ただカラーリングは、全体的に昨年よりも明るくなった印象だ。

　F1は開幕戦を前にあと2回公式テストを実施する。開催地はいずれもバーレーン・インターナショナル・サーキットで、1回目が2月11日〜13日、2回目が2月18日〜20日の日程。ウイリアムズとしては、この6日間でしっかりとマイレージを稼ぎ、車両への理解を深めながら急ピッチで準備を進めたいところだ。

関連ニュース:
ウィリアムズFW48

ウイリアムズ、新車『FW48』のカラーリングを発表
ウィリアムズFW48

ウイリアムズ、新車『FW48』のカラーリングを発表
ウィリアムズFW48

ウイリアムズ、新車『FW48』のカラーリングを発表
ウィリアムズFW48

ウイリアムズ、新車『FW48』のカラーリングを発表
ウィリアムズFW48

ウイリアムズ、新車『FW48』のカラーリングを発表
ウィリアムズFW48

ウイリアムズ、新車『FW48』のカラーリングを発表
ウィリアムズFW48

ウイリアムズ、新車『FW48』のカラーリングを発表
F1
7
 

 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

最新ニュース

ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

F1
F1 F1
ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

MotoGP
MGP MotoGP
Honda HRC launch
MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める

バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

F1
F1 F1
バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」

スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」

F1
F1 F1
スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」