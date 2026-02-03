ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず

2月3日、ウイリアムズが2026年シーズンのF1を戦うニューマシン『FW48』のカラーリングを発表した。

新シーズンの開幕に向け、まだ一部のチームが新車のカラーリング発表やお披露目会を残している状況だが、2026年の新規則マシンの姿を一度も見せていないのはウイリアムズだけであった。というのも、彼らは1月にバルセロナで行なわれたシェイクダウンを欠席したからだ。

テスト欠席の理由は、新車開発の準備の遅れから。ジェームス・ボウルズ代表は、無理をすればバルセロナテストに参加することも不可能ではなかったとしているが、そうしていればシーズン序盤戦のスペアパーツやアップデートの計画に影響が出る可能性があったとコメントしている。

昨年は表彰台を獲得し、コンストラクターズランキング5位に入るなど躍進したウイリアムズ。今年もアレクサンダー・アルボンとカルロス・サインツJr.のコンビは健在であり、好調と噂されるメルセデス製パワーユニットと共にさらなる躍進を狙いたいところだが、現時点ではライバルに対して少し後れを取る形になってしまった。

そして今回ついにベールを脱いだと思われた新車FW48。しかし今回発表されたのはカラーリングのみであり、実際のマシンを見るには、バーレーンでのテストまで待たねばならないかもしれない。ただカラーリングは、全体的に昨年よりも明るくなった印象だ。

F1は開幕戦を前にあと2回公式テストを実施する。開催地はいずれもバーレーン・インターナショナル・サーキットで、1回目が2月11日〜13日、2回目が2月18日〜20日の日程。ウイリアムズとしては、この6日間でしっかりとマイレージを稼ぎ、車両への理解を深めながら急ピッチで準備を進めたいところだ。