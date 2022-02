フォーミュラE、パワフルなGen3マシンに合ったレイアウトへサーキットを修正か「改善の余地は充分にある」

Listen to this article

フォーミュラEは、2022-23年シーズンに第3世代マシン『Gen3』の導入を予定している。Gen3マシンには総出力350kW(470bhp)を誇る電動パワートレインが搭載され、前後合計600kW(フロント250kW、リヤ350kW)のエネルギーを生み出す回生ブレーキを搭載する。当初の計画では、現行マシンから120kgの軽量化を目指すとされており、理論上では最高速度が約360km/hにまで上り、ラップタイムは5秒から7秒近く短縮されると予想されている。

ただ、フォーミュラEが市街地でメインにレースを行なうが故に、いくつかのタイトなサーキットでは、Gen3マシンの最大パフォーマンスを発揮することは難しいと見られている。

しかしフォーミュラEのジェイミー・ライグルCEOは、タイトなサーキットの筆頭であるパリを含むプロモーター側と、ドライバーがより高いスピード域でバトルを展開できるようにサーキットの規模を拡大するための話し合いを続けていると明かした。

「すべてが均等になっていれば、(Gen3マシンは)より速く、オーバーテイクの機会もさらに増えるだろう」と、Gen3マシンの導入によって起こるコースレイアウトへの影響についてmotorsport.comに尋ねられたライグルは答えた。

「フォーミュラEのカレンダーの中には、加速とマシン自体のパフォーマンス向上(を発揮する)という点で問題が発生しそうなサーキットが、明らかにいくつか存在する」

「みんなが懸念している通り、直角コーナーが多く設置されているパリもそのひとつだ。“ザ・市街地サーキット”という感じで、(修正は)難しいだろう」

「パリラウンドの人たちとも『サーキットのレイアウトは変更できるか』と話をしていて、我々としてはパリでレースをしたいと思っているので、2023年以降も続けていくつもりだ」

Alberto Longo, Deputy CEO, Chief Championship Officer of Formula E with Jamie Reigle, CEO of Formula E

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images