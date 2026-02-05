本文へスキップ

KYOJO CUP

美容ブランド『ReFa』がモータースポーツに参入！　AIWINとのタッグでKYOJO CUPにエントリー……ドライバーは三浦愛、白石いつも

美容ブランド『ReFa』による『Team ReFa』が発足。2026年のKYOJO CUPに参戦することが明らかにされた。

戎井健一郎
編集:
優先ソースとして追加する
Team ReFa with AIWIN

Team ReFa with AIWIN

写真：: Motorsport.com / Japan

　2月5日、新たに発足する『Team ReFa』のモータースポーツプロジェクト発表会が都内で実施された。同チームは2026年のKYOJO CUPに参戦する。

　高級ドライヤーなどの商品を展開する人気美容ブランド『ReFa』のモータースポーツ参入は、SNS上で公開されたティザー画像によって既に大きな話題を呼んでいた。そんな中、5日の発表会ではTeam ReFaの詳細な参戦体制が明らかにされた。

　参戦するのは、女性限定のフォーミュラカテゴリーであるKYOJO CUP。レーシングドライバー三浦愛率いるAIWINとのジョイントにより、『Team ReFa with AIWIN』としての参戦になる。

　KYOJOチャンピオン経験者でもある三浦は、ドライバーとしてシリーズに3年ぶりに復帰。三浦は全日本F3などシングルシーターでの経験が豊富だが、KYOJOがフォーミュラカテゴリー化してからは初の参戦となる。もうひとりのドライバーは、既にAIWINのドライバーとして参戦がアナウンスされていた若手の白石いつもだ。

　マシンカラーリングは、三浦のマシンがホワイト＆ゴールド、白石のマシンがホワイト＆ピンクとなる。いずれもReFaのブランドを象徴する色合いだ。

　ReFaはKYOJO参戦を通じて女性アスリートのチャレンジを応援することで、『VITAL BEAUTY』という同社のコンセプトを国内外に発信していきたいと説明しており、ReFaがKYOJO CUPのシリーズパートナーに就任することも併せて発表された。発表会ではReFaを手がける株式会社MTGの松下剛社長が登壇し、「ReFaを愛用する方にもKYOJOを知ってもらい、ワクワクや感動を共有したい」とコメントした。

　なお、2026年のKYOJO CUPは5月9日、10日に開幕。全5大会がいずれも富士スピードウェイで開催される。うち2大会がスーパーフォーミュラと併催だ。

 

